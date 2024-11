https://ria.ru/20241120/ws-1984766979.html

В США сделали заявление о переговорах после использования ATACMS Украиной

В США сделали заявление о переговорах после использования ATACMS Украиной - РИА Новости, 20.11.2024

В США сделали заявление о переговорах после использования ATACMS Украиной

Использование американских ракет ATACMS Украиной делает мирные переговоры с Россией невозможными, пишет бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T10:39

2024-11-20T10:39

2024-11-20T10:39

в мире

украина

россия

брянская область

владимир путин

джо байден

вооруженные силы украины

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1898100417_0:0:2729:1535_1920x0_80_0_0_267a115f084afd2159e767d689ea67be.jpg

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Использование американских ракет ATACMS Украиной делает мирные переговоры с Россией невозможными, пишет бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy."Идея использования ATACMS намеренно провокационная и используется администрацией Байдена для блокирования переговоров между Украиной и Россией. Намерение Байдена — затянуть войну и сделать невозможным или почти невозможным заключение сделки для Трампа", — указывает эксперт.Брайен также отметил, что применение украинцами американских ракет никак значительно не скажется на боевых действиях.Во вторник Минобороны сообщило, что ВСУ ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области, системы ПВО отразили атаку.В воскресенье газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что президент Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения для поражения объектов в глубине российской территории.Как заявил президент Владимир Путин, страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.

https://ria.ru/20241120/forbes-1984747048.html

https://ria.ru/20241120/tramp-1984746476.html

украина

россия

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, брянская область, владимир путин, джо байден, вооруженные силы украины, нато, министерство обороны сша