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В США сделали заявление о переговорах после использования ATACMS Украиной - РИА Новости, 20.11.2024
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10:39 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/ws-1984766979.html
В США сделали заявление о переговорах после использования ATACMS Украиной
В США сделали заявление о переговорах после использования ATACMS Украиной - РИА Новости, 20.11.2024
В США сделали заявление о переговорах после использования ATACMS Украиной
Использование американских ракет ATACMS Украиной делает мирные переговоры с Россией невозможными, пишет бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T10:39
2024-11-20T10:39
в мире
украина
россия
брянская область
владимир путин
джо байден
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Использование американских ракет ATACMS Украиной делает мирные переговоры с Россией невозможными, пишет бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy."Идея использования ATACMS намеренно провокационная и используется администрацией Байдена для блокирования переговоров между Украиной и Россией. Намерение Байдена — затянуть войну и сделать невозможным или почти невозможным заключение сделки для Трампа", — указывает эксперт.Брайен также отметил, что применение украинцами американских ракет никак значительно не скажется на боевых действиях.Во вторник Минобороны сообщило, что ВСУ ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области, системы ПВО отразили атаку.В воскресенье газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что президент Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения для поражения объектов в глубине российской территории.Как заявил президент Владимир Путин, страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.
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в мире, украина, россия, брянская область, владимир путин, джо байден, вооруженные силы украины, нато, министерство обороны сша
В мире, Украина, Россия, Брянская область, Владимир Путин, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, НАТО, Министерство обороны США
В США сделали заявление о переговорах после использования ATACMS Украиной

W&S: использование ATACMS Украиной делает переговоры с Россией невозможными

© Фото : U.S. ArmyПуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Фото : U.S. Army
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Использование американских ракет ATACMS Украиной делает мирные переговоры с Россией невозможными, пишет бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.
«
"Идея использования ATACMS намеренно провокационная и используется администрацией Байдена для блокирования переговоров между Украиной и Россией. Намерение Байдена — затянуть войну и сделать невозможным или почти невозможным заключение сделки для Трампа", — указывает эксперт.
Запуск ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
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Вчера, 09:21
Брайен также отметил, что применение украинцами американских ракет никак значительно не скажется на боевых действиях.
Во вторник Минобороны сообщило, что ВСУ ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области, системы ПВО отразили атаку.
В воскресенье газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что президент Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения для поражения объектов в глубине российской территории.
Как заявил президент Владимир Путин, страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Трамп-тауэр в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
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Вчера, 09:17
 
В миреУкраинаРоссияБрянская областьВладимир ПутинДжо БайденВооруженные силы УкраиныНАТОМинистерство обороны США
 
 
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