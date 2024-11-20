https://ria.ru/20241120/wildberries-1984761515.html
Один из обвиняемых в нападении на офис Wildberries работал там кладовщиком
Один из обвиняемых в нападении на офис Wildberries работал там кладовщиком - РИА Новости, 20.11.2024
Один из обвиняемых в нападении на офис Wildberries работал там кладовщиком
Один из обвиняемых в нападении на офис Wildberries в Москве работал в этой компании кладовщиком, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T10:21
2024-11-20T10:21
2024-11-20T10:21
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Один из обвиняемых в нападении на офис Wildberries в Москве работал в этой компании кладовщиком, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Маргарян Глеб Арманович, не женатый, не имеющий несовершеннолетних детей, работающий в ООО " Вайлдберриз" кладовщиком, не судимый", - сказано в документе. Стрельба возле офиса Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла 18 сентября. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли. В конце сентября Басманный суд Москвы арестовал 30 человек, им предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, посягательстве на сотрудника правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и самоуправстве. Срок ареста впоследствии был продлен до февраля. Как говорится в материалах дела (имеются в распоряжении РИА Новости), обвиняемые "осознанно" пошли "против общественной безопасности и общественного порядка", при этом в присутствии сотрудников полиции, что "свидетельствует об их склонности к совершению противоправных действий и отсутствии контроля за собственным поведением".
https://ria.ru/20241120/wildberries-1984754991.html
https://ria.ru/20240925/wildberries-1974518890.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, wildberries, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Wildberries, Следственный комитет России (СК РФ)
Один из обвиняемых в нападении на офис Wildberries работал там кладовщиком
Обвиняемый в нападении на офис Wildberries Глеб Маргарян работал там кладовщиком
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Один из обвиняемых в нападении на офис Wildberries в Москве работал в этой компании кладовщиком, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Маргарян Глеб Арманович, не женатый, не имеющий несовершеннолетних детей, работающий в ООО " Вайлдберриз" кладовщиком, не судимый", - сказано в документе.
Стрельба возле офиса Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве
, произошла 18 сентября. По данным СК РФ
, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.
В конце сентября Басманный суд Москвы арестовал 30 человек, им предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, посягательстве на сотрудника правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и самоуправстве. Срок ареста впоследствии был продлен до февраля.
Как говорится в материалах дела (имеются в распоряжении РИА Новости), обвиняемые "осознанно" пошли "против общественной безопасности и общественного порядка", при этом в присутствии сотрудников полиции, что "свидетельствует об их склонности к совершению противоправных действий и отсутствии контроля за собственным поведением".