https://ria.ru/20241120/vzyatka-1984797211.html

Бывшего главу Петрозаводска обвиняют во взятке на 37 миллионов рублей

Бывшего главу Петрозаводска обвиняют во взятке на 37 миллионов рублей - РИА Новости, 20.11.2024

Бывшего главу Петрозаводска обвиняют во взятке на 37 миллионов рублей

Экс-главе Петрозаводского городского округа Владимиру Любарскому вменяется получение взятки на сумму более 37 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T12:42

2024-11-20T12:42

2024-11-20T13:00

происшествия

петрозаводск

россия

воздушно-десантные войска россии

федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков рф

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

республика карелия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/12/1879001288_0:70:914:584_1920x0_80_0_0_283a18bc423b883ad60a0d6d4ede134b.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Экс-главе Петрозаводского городского округа Владимиру Любарскому вменяется получение взятки на сумму более 37 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Карелии."Сумма (взятки – ред.) составляет более 37 миллионов рублей. В настоящее время с Любарским проводятся следственные действия, он имеет статус подозреваемого", - сказала собеседница агентства.Ранее в СУСК по Карелии РИА Новости сообщали, что в отношении Любарского возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 90 УК РФ).Как уточняется в релизе республиканского следственного управления, фигурант, будучи должностным лицом, через посредника получил взятку на общую сумму более 37 миллионов рублей в период с 2017 по 2022 год. Эти деньги поступали ему от представителей коммерческого предприятия, оказывающего услуги по обеспечению питанием организаций здравоохранения и социальной сферы Карелии."Денежные средства передавались подозреваемому за оказание содействия в разрешении различных вопросов, в том числе связанных с предоставлением компании необоснованных выгод и преимуществ при заключении и исполнении государственных контрактов с учреждениями здравоохранения Республики Карелия на оказание услуг по организации лечебного питания и при приемке выполненных работ", – говорится в сообщении.В настоящее время решается вопрос о предъявлении Любарскому обвинения и избрании меры пресечения.В ноябре 2023 года Любарский, который летом того же года ушел добровольцем в зону спецоперации и впоследствии получил ранение, сообщал о возвращении в Петрозаводск. До этого в июне депутаты приняли его отставку.Любарский родился в 1968 году в Петрозаводске. Служил в ВДВ с 1986 по 1988 год. С 1991 по 2003 год и с 2006 по 2008 год служил в органах МВД по Карелии, майор полиции. С 2003 по 2006 год работал в республиканском управлении Госнаркоконтроля, с 2009 по 2017 год – в ФССП Карелии. С 2017 по 2021 год был заместителем главы Карелии по внутренней политике. В мае 2021 года депутаты Петрозаводского городского совета избрали Любарского главой Петрозаводского городского округа.

https://ria.ru/20241116/tsybko-1984115020.html

https://ria.ru/20241113/vzyatka-1983512795.html

https://ria.ru/20241115/arest-1983892067.html

петрозаводск

россия

республика карелия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, петрозаводск, россия, воздушно-десантные войска россии, федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков рф, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), республика карелия