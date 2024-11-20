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Бывшего главу Петрозаводска обвиняют во взятке на 37 миллионов рублей - РИА Новости, 20.11.2024
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12:42 20.11.2024 (обновлено: 13:00 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/vzyatka-1984797211.html
Бывшего главу Петрозаводска обвиняют во взятке на 37 миллионов рублей
Бывшего главу Петрозаводска обвиняют во взятке на 37 миллионов рублей - РИА Новости, 20.11.2024
Бывшего главу Петрозаводска обвиняют во взятке на 37 миллионов рублей
Экс-главе Петрозаводского городского округа Владимиру Любарскому вменяется получение взятки на сумму более 37 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T12:42
2024-11-20T13:00
происшествия
петрозаводск
россия
воздушно-десантные войска россии
федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков рф
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
республика карелия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Экс-главе Петрозаводского городского округа Владимиру Любарскому вменяется получение взятки на сумму более 37 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Карелии."Сумма (взятки – ред.) составляет более 37 миллионов рублей. В настоящее время с Любарским проводятся следственные действия, он имеет статус подозреваемого", - сказала собеседница агентства.Ранее в СУСК по Карелии РИА Новости сообщали, что в отношении Любарского возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 90 УК РФ).Как уточняется в релизе республиканского следственного управления, фигурант, будучи должностным лицом, через посредника получил взятку на общую сумму более 37 миллионов рублей в период с 2017 по 2022 год. Эти деньги поступали ему от представителей коммерческого предприятия, оказывающего услуги по обеспечению питанием организаций здравоохранения и социальной сферы Карелии."Денежные средства передавались подозреваемому за оказание содействия в разрешении различных вопросов, в том числе связанных с предоставлением компании необоснованных выгод и преимуществ при заключении и исполнении государственных контрактов с учреждениями здравоохранения Республики Карелия на оказание услуг по организации лечебного питания и при приемке выполненных работ", – говорится в сообщении.В настоящее время решается вопрос о предъявлении Любарскому обвинения и избрании меры пресечения.В ноябре 2023 года Любарский, который летом того же года ушел добровольцем в зону спецоперации и впоследствии получил ранение, сообщал о возвращении в Петрозаводск. До этого в июне депутаты приняли его отставку.Любарский родился в 1968 году в Петрозаводске. Служил в ВДВ с 1986 по 1988 год. С 1991 по 2003 год и с 2006 по 2008 год служил в органах МВД по Карелии, майор полиции. С 2003 по 2006 год работал в республиканском управлении Госнаркоконтроля, с 2009 по 2017 год – в ФССП Карелии. С 2017 по 2021 год был заместителем главы Карелии по внутренней политике. В мае 2021 года депутаты Петрозаводского городского совета избрали Любарского главой Петрозаводского городского округа.
https://ria.ru/20241116/tsybko-1984115020.html
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петрозаводск
россия
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происшествия, петрозаводск, россия, воздушно-десантные войска россии, федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков рф, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), республика карелия
Происшествия, Петрозаводск, Россия, Воздушно-десантные войска России, Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков РФ, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Республика Карелия
Бывшего главу Петрозаводска обвиняют во взятке на 37 миллионов рублей

СК РФ: бывшего главу Петрозаводска Любарского обвиняют во взятке на 37 млн руб

© Фото : Владимир Любарский/ВКонтактеВладимир Любарский
Владимир Любарский - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Фото : Владимир Любарский/ВКонтакте
Владимир Любарский. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Экс-главе Петрозаводского городского округа Владимиру Любарскому вменяется получение взятки на сумму более 37 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Карелии.
"Сумма (взятки – ред.) составляет более 37 миллионов рублей. В настоящее время с Любарским проводятся следственные действия, он имеет статус подозреваемого", - сказала собеседница агентства.
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Ранее в СУСК по Карелии РИА Новости сообщали, что в отношении Любарского возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 90 УК РФ).
Как уточняется в релизе республиканского следственного управления, фигурант, будучи должностным лицом, через посредника получил взятку на общую сумму более 37 миллионов рублей в период с 2017 по 2022 год. Эти деньги поступали ему от представителей коммерческого предприятия, оказывающего услуги по обеспечению питанием организаций здравоохранения и социальной сферы Карелии.
"Денежные средства передавались подозреваемому за оказание содействия в разрешении различных вопросов, в том числе связанных с предоставлением компании необоснованных выгод и преимуществ при заключении и исполнении государственных контрактов с учреждениями здравоохранения Республики Карелия на оказание услуг по организации лечебного питания и при приемке выполненных работ", – говорится в сообщении.
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В настоящее время решается вопрос о предъявлении Любарскому обвинения и избрании меры пресечения.
В ноябре 2023 года Любарский, который летом того же года ушел добровольцем в зону спецоперации и впоследствии получил ранение, сообщал о возвращении в Петрозаводск. До этого в июне депутаты приняли его отставку.
Любарский родился в 1968 году в Петрозаводске. Служил в ВДВ с 1986 по 1988 год. С 1991 по 2003 год и с 2006 по 2008 год служил в органах МВД по Карелии, майор полиции. С 2003 по 2006 год работал в республиканском управлении Госнаркоконтроля, с 2009 по 2017 год – в ФССП Карелии. С 2017 по 2021 год был заместителем главы Карелии по внутренней политике. В мае 2021 года депутаты Петрозаводского городского совета избрали Любарского главой Петрозаводского городского округа.
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ПроисшествияПетрозаводскРоссияВоздушно-десантные войска РоссииФедеральная служба по контролю за оборотом наркотиков РФФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Республика Карелия
 
 
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