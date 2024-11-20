https://ria.ru/20241120/vzryvy-1984741737.html

В Житомирской области прогремели взрывы

В Житомирской области прогремели взрывы - РИА Новости, 20.11.2024

В Житомирской области прогремели взрывы

Взрывы прогремели в среду в Коростене, расположенном в Житомирской области на Украине, на фоне воздушной тревоги, сообщает местный новостной сайт ТСН.ua в... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T08:39

2024-11-20T08:39

2024-11-20T08:39

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в Коростене, расположенном в Житомирской области на Украине, на фоне воздушной тревоги, сообщает местный новостной сайт ТСН.ua в Telegram-канале. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога в Житомирской области звучит полтора часа. "Коростень/район (Житомирская область) - взрывы", Киев/Бровары - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном СМИ. Ранее в среду это же СМИ сообщало о взрывах в Киеве, Броварах, Житомире, Полтаве и Харьковской области. По данным начальника киевской городской военной администрации Сергея Попко, в Киевской области звучали взрывы, связанные с работой украинской ПВО,

https://ria.ru/20241120/zhitomir-1984729187.html

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житомирская область

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, житомирская область, украина, киев