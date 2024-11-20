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В Житомирской области прогремели взрывы
В Житомирской области прогремели взрывы - РИА Новости, 20.11.2024
В Житомирской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в среду в Коростене, расположенном в Житомирской области на Украине, на фоне воздушной тревоги, сообщает местный новостной сайт ТСН.ua в... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T08:39
2024-11-20T08:39
2024-11-20T08:39
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в Коростене, расположенном в Житомирской области на Украине, на фоне воздушной тревоги, сообщает местный новостной сайт ТСН.ua в Telegram-канале. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога в Житомирской области звучит полтора часа. "Коростень/район (Житомирская область) - взрывы", Киев/Бровары - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном СМИ. Ранее в среду это же СМИ сообщало о взрывах в Киеве, Броварах, Житомире, Полтаве и Харьковской области. По данным начальника киевской городской военной администрации Сергея Попко, в Киевской области звучали взрывы, связанные с работой украинской ПВО,
https://ria.ru/20241120/zhitomir-1984729187.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Житомирская область, Украина, Киев
В Житомирской области прогремели взрывы
ТСН.ua: в Коростене в Житомирской области прогремели взрывы