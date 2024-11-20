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В Житомирской области прогремели взрывы - РИА Новости, 20.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:39 20.11.2024
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В Житомирской области прогремели взрывы
В Житомирской области прогремели взрывы - РИА Новости, 20.11.2024
В Житомирской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в среду в Коростене, расположенном в Житомирской области на Украине, на фоне воздушной тревоги, сообщает местный новостной сайт ТСН.ua в... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T08:39
2024-11-20T08:39
специальная военная операция на украине
в мире
житомирская область
украина
киев
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в Коростене, расположенном в Житомирской области на Украине, на фоне воздушной тревоги, сообщает местный новостной сайт ТСН.ua в Telegram-канале. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога в Житомирской области звучит полтора часа. "Коростень/район (Житомирская область) - взрывы", Киев/Бровары - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном СМИ. Ранее в среду это же СМИ сообщало о взрывах в Киеве, Броварах, Житомире, Полтаве и Харьковской области. По данным начальника киевской городской военной администрации Сергея Попко, в Киевской области звучали взрывы, связанные с работой украинской ПВО,
https://ria.ru/20241120/zhitomir-1984729187.html
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житомирская область
украина
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в мире, житомирская область, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Житомирская область, Украина, Киев
В Житомирской области прогремели взрывы

ТСН.ua: в Коростене в Житомирской области прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные во время тушения пожара
Украинские пожарные во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные во время тушения пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в Коростене, расположенном в Житомирской области на Украине, на фоне воздушной тревоги, сообщает местный новостной сайт ТСН.ua в Telegram-канале.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога в Житомирской области звучит полтора часа.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
СМИ сообщают о взрывах в Житомире
Вчера, 03:25
"Коростень/район (Житомирская область) - взрывы", Киев/Бровары - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном СМИ.
Ранее в среду это же СМИ сообщало о взрывах в Киеве, Броварах, Житомире, Полтаве и Харьковской области. По данным начальника киевской городской военной администрации Сергея Попко, в Киевской области звучали взрывы, связанные с работой украинской ПВО,
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
В Киеве и Броварах прогремели взрывы, сообщили СМИ
Вчера, 07:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖитомирская областьУкраинаКиев
 
 
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