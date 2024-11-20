https://ria.ru/20241120/vzryv-1984747529.html

Задержанный гражданин ФРГ признался в причастности к взрыву в Калининграде

Задержанный гражданин ФРГ признался в причастности к взрыву в Калининграде - РИА Новости, 20.11.2024

Задержанный гражданин ФРГ признался в причастности к взрыву в Калининграде

Задержанный российскими силовиками гражданин ФРГ Николай Гайдук признался, что причастен к взрыву на газораспределительной станции в Калининграде в марте... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T09:28

2024-11-20T09:28

2024-11-20T09:38

происшествия

германия

калининград

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Задержанный российскими силовиками гражданин ФРГ Николай Гайдук признался, что причастен к взрыву на газораспределительной станции в Калининграде в марте нынешнего года.По словам Гайдука, тогда ему надо было "взять из тайника самодельное устройство... просто взять, поднести, положить на станцию, выдернуть чеку - и все". Видео ФСБ с его признанием обнародовал телеканал "Россия 24"."У Гайдука был тайник на городском кладбище с компонентами для создания самодельной бомбы", - говорится в сюжете телеканала.Отмечается, что диверсант вез бутылку с жидкой взрывчаткой под видом шампуня.ФСБ ранее сообщила, что Гайдук, 1967 года рождения, проживавший в Гамбурге, был задержан при очередном въезде в Калининградскую область из Польши. Целью Гайдука было организовать диверсионную деятельность на объектах энергетики. При досмотре его автомобиля было изъято пол-литра жидкой взрывчатки. По информации ФСБ, Гайдук причастен к устроенному в марте взрыву на газораспределительной станции в Калининграде.

https://ria.ru/20241116/diversiya-1984161087.html

https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html

германия

калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, германия, калининград, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)