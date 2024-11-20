https://ria.ru/20241120/vsu-1984818618.html

ВСУ потеряли более 400 военных в Курской области за сутки

ВСУ потеряли более 400 военных в Курской области за сутки - РИА Новости, 20.11.2024

ВСУ потеряли более 400 военных в Курской области за сутки

Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 400 военнослужащих, шесть БМП, 11 украинских солдат сдались в плен, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T13:54

2024-11-20T13:54

2024-11-20T14:01

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вооруженные силы украины

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безопасность

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 400 военнослужащих, шесть БМП, 11 украинских солдат сдались в плен, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, шесть боевых машин пехоты, из них одна боевая машина пехоты Marder производства ФРГ, четыре бронетранспортера, в том числе бронетранспортер М113 производства США, самоходная артиллерийская установка "Богдана", самоходная артиллерийская установка AS-90 производства Великобритании, станция радиоэлектронной борьбы и 20 автомобилей", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Также отмечается, что "11 военнослужащих ВСУ сдались в плен"."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - добавили в Минобороны РФ.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 34390 военнослужащих, 215 танков, 147 боевых машин пехоты, 120 бронетранспортеров, 1190 боевых бронированных машин, 988 автомобилей, 296 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 68 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.

https://ria.ru/20241115/ukraina-1983845209.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, великобритания, германия, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность