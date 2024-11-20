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ВСУ потеряли до 115 военных в зоне ответственности группировки "Восток" - РИА Новости, 20.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:29 20.11.2024 (обновлено: 12:31 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/vsu--1984794034.html
ВСУ потеряли до 115 военных в зоне ответственности группировки "Восток"
ВСУ потеряли до 115 военных в зоне ответственности группировки "Восток" - РИА Новости, 20.11.2024
ВСУ потеряли до 115 военных в зоне ответственности группировки "Восток"
Украинские подразделения потеряли в зоне действия российской группировки войск "Восток" до 115 военнослужащих, танк, БТР М113 и САУ "Богдана", сообщило... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T12:29
2024-11-20T12:31
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
сша
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли в зоне действия российской группировки войск "Восток" до 115 военнослужащих, танк, БТР М113 и САУ "Богдана", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 33-й механизированной бригады ВСУ, 113-й, 120-й, 128-й, 129-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Разлив, Великая Новоселка и Октябрь Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 123-й бригады теробороны", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что потери противника составили до 115 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", две 155-мм гаубицы М198 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), США
ВСУ потеряли до 115 военных в зоне ответственности группировки "Восток"

МО РФ: ВСУ потеряли до 115 военных в зоне ответственности группировки "Восток"

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ . Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли в зоне действия российской группировки войск "Восток" до 115 военнослужащих, танк, БТР М113 и САУ "Богдана", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 33-й механизированной бригады ВСУ, 113-й, 120-й, 128-й, 129-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Разлив, Великая Новоселка и Октябрь Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 123-й бригады теробороны", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что потери противника составили до 115 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", две 155-мм гаубицы М198 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)США
 
 
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