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ВСУ потеряли до 390 военных в зоне ответственности группировки "Центр" - РИА Новости, 20.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:26 20.11.2024 (обновлено: 12:31 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/vsu--1984793194.html
ВСУ потеряли до 390 военных в зоне ответственности группировки "Центр"
ВСУ потеряли до 390 военных в зоне ответственности группировки "Центр" - РИА Новости, 20.11.2024
ВСУ потеряли до 390 военных в зоне ответственности группировки "Центр"
Подразделения группировки войск "Центр" отразили за сутки 12 атак, ВСУ потеряли до 390 военнослужащих и бронемашину "Казак", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T12:26
2024-11-20T12:31
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
безопасность
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украина
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" отразили за сутки 12 атак, ВСУ потеряли до 390 военнослужащих и бронемашину "Казак", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 1-й танковой бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 12-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дружба, Щербиновка, Дзержинск, Заря и Сухая Балка ДНР, отразили 12 контратак формирований 23-й, 42-й, 117-й механизированных, 68-й, 71-й, 152-й егерской бригад, 425-го штурмового батальона ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины."Противник потерял до 390 военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак", два автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, три 122-мм гаубицы Д-30, 152-мм орудие Д-20 и 152-мм гаубицу "Мста-Б", - говорится в сводке министерства.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, украина, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Украина, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 390 военных в зоне ответственности группировки "Центр"

МО РФ: ВСУ потеряли до 390 военных в зоне ответственности группировки "Центр"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки
Работа самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" отразили за сутки 12 атак, ВСУ потеряли до 390 военнослужащих и бронемашину "Казак", сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 1-й танковой бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 12-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дружба, Щербиновка, Дзержинск, Заря и Сухая Балка ДНР, отразили 12 контратак формирований 23-й, 42-й, 117-й механизированных, 68-й, 71-й, 152-й егерской бригад, 425-го штурмового батальона ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины.
"Противник потерял до 390 военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак", два автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, три 122-мм гаубицы Д-30, 152-мм орудие Д-20 и 152-мм гаубицу "Мста-Б", - говорится в сводке министерства.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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