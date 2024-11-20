https://ria.ru/20241120/vsu--1984793194.html
ВСУ потеряли до 390 военных в зоне ответственности группировки "Центр"
ВСУ потеряли до 390 военных в зоне ответственности группировки "Центр" - РИА Новости, 20.11.2024
ВСУ потеряли до 390 военных в зоне ответственности группировки "Центр"
Подразделения группировки войск "Центр" отразили за сутки 12 атак, ВСУ потеряли до 390 военнослужащих и бронемашину "Казак", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T12:26
2024-11-20T12:26
2024-11-20T12:31
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
донецкая народная республика
украина
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841689547_0:12:2956:1675_1920x0_80_0_0_a26b4d40ee744ec85d4661a3e4371187.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" отразили за сутки 12 атак, ВСУ потеряли до 390 военнослужащих и бронемашину "Казак", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 1-й танковой бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 12-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дружба, Щербиновка, Дзержинск, Заря и Сухая Балка ДНР, отразили 12 контратак формирований 23-й, 42-й, 117-й механизированных, 68-й, 71-й, 152-й егерской бригад, 425-го штурмового батальона ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины."Противник потерял до 390 военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак", два автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, три 122-мм гаубицы Д-30, 152-мм орудие Д-20 и 152-мм гаубицу "Мста-Б", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841689547_252:0:2881:1972_1920x0_80_0_0_0001f7644db2cb781ee494e00558eacf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, украина, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Украина, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 390 военных в зоне ответственности группировки "Центр"
МО РФ: ВСУ потеряли до 390 военных в зоне ответственности группировки "Центр"