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ВСУ потеряли до 390 военных в зоне ответственности группировки "Центр"

ВСУ потеряли до 390 военных в зоне ответственности группировки "Центр" - РИА Новости, 20.11.2024

ВСУ потеряли до 390 военных в зоне ответственности группировки "Центр"

Подразделения группировки войск "Центр" отразили за сутки 12 атак, ВСУ потеряли до 390 военнослужащих и бронемашину "Казак", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T12:26

2024-11-20T12:26

2024-11-20T12:31

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" отразили за сутки 12 атак, ВСУ потеряли до 390 военнослужащих и бронемашину "Казак", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной, 1-й танковой бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 12-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дружба, Щербиновка, Дзержинск, Заря и Сухая Балка ДНР, отразили 12 контратак формирований 23-й, 42-й, 117-й механизированных, 68-й, 71-й, 152-й егерской бригад, 425-го штурмового батальона ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины."Противник потерял до 390 военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак", два автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, три 122-мм гаубицы Д-30, 152-мм орудие Д-20 и 152-мм гаубицу "Мста-Б", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, украина, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)