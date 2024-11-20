https://ria.ru/20241120/vlozheniya-1984866659.html

Гладков сообщил о 818 млрд рублей вложений в Белгородскую область за 4 года

Гладков сообщил о 818 млрд рублей вложений в Белгородскую область за 4 года - РИА Новости, 20.11.2024

Гладков сообщил о 818 млрд рублей вложений в Белгородскую область за 4 года

Почти 820 миллиардов рублей было инвестировано в экономику Белгородской области за последние четыре года, а объём инвестиций в 2025 году составит порядка 265... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T16:40

2024-11-20T16:40

2024-11-20T16:40

белгородская область

старый оскол

губкин

вячеслав гладков

металлоинвест

мираторг

новолипецкий металлургический комбинат

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944343257_0:108:3089:1845_1920x0_80_0_0_f6899a495bc7c635132d9dc2780f2c8a.jpg

БЕЛГОРОД, 20 ноя – РИА Новости. Почти 820 миллиардов рублей было инвестировано в экономику Белгородской области за последние четыре года, а объём инвестиций в 2025 году составит порядка 265 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на пресс-конференции. "За четыре года в экономику Белгородской области инвестировано 818,8 миллиарда рублей. В Белгородской области огромное количество очень сильных, зачастую системообразующих в отраслях предприятий, у которых есть свои планы развития. Мы очень рады, что по итогам этого года объём инвестиций превысит более 240 миллиардов рублей", - сообщил Гладков. Он пояснил, что на начало 2024 года власти планировали, что цифра составит порядка 212 миллиардов рублей. И уже по итогам этого года впервые валовый региональный продукт превысит 1,5 триллиона рублей. При этом в начале 2021 года он составлял 975 миллиардов рублей. Среди крупных инвестиционных проектов, реализованных в Белгородской области за четыре года, губернатор назвал "Металлоинвест" – проекты социально-экономического партнерства в Старом Осколе и Губкине; шаропрокатный стан, который привлек 10,2 миллиарда рублей; "ЭФКО" – завод по переработке соевого белка; реконструкцию производственных линий по переработке подсолнечника и сои, инвестиции в которую составили 4,8 миллиарда рублей. Также 5,1 миллиарда рублей проект "Мираторг" вложил в строительство оптово-распределительного центра в Короче и модернизацию свинокомплекса "Курасовский"; 13 миллиардов рублей – "НЛМК" – программа увеличения объемов добычи и переработки руды; "Агро-Белогорье" – закладка шпалерно-карликового сада по интенсивной технологии с инвестициями в 1,5 миллиарда рублей. По данным регионального правительства, в текущем году в Белгородской области завершилась реализация 18 инвестпроектов, общий объём инвестиций которых превысил 9,1 миллиарда рублей. Также в этом году планируется полностью реализовать ещё семь крупных инвестиционных проектов на сумму свыше 21,6 миллиарда рублей. "Могу сказать, что в планах 2025 года у нас объём инвестиций — порядка 265 миллиардов рублей. Будет реализация серьёзных проектов по всем отраслям", - отметил глава региона. Среди примеров Гладков привел холдинг "Объединённая металлургическая компания", который стал собственником большого предприятия в Старом Осколе. Объём инвестиционного проекта по экологичному производству бесшовных труб из нержавеющей стали составляет 35 миллиардов рублей. Инвестпроект позволит сохранить 4 тысячи рабочих мест и создать 150 новых. Производство планируется запустить в 2029 году. "Портфель инвестиционных проектов Белгородской области на 2025-2027 годы включает в себя 136 инвестпроектов, каждый стоимостью порядка 100 миллионов рублей. Общий оборот составит 462,4 миллиарда рублей. При этом в регионе будет создано 8,5 тысячи новых рабочих мест", - отметили в правительстве региона.

https://ria.ru/20241119/gladkov--1984537257.html

https://ria.ru/20241112/gladkov-1983280251.html

старый оскол

губкин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

старый оскол, губкин, вячеслав гладков, металлоинвест, мираторг, новолипецкий металлургический комбинат