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Белорусская компания будет выпускать ветпрепараты в Смоленской области - РИА Новости, 20.11.2024
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
10:20 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/vetpreparaty-1984760630.html
Белорусская компания будет выпускать ветпрепараты в Смоленской области
Белорусская компания будет выпускать ветпрепараты в Смоленской области - РИА Новости, 20.11.2024
Белорусская компания будет выпускать ветпрепараты в Смоленской области
Смоленская область планирует вместе с белорусским предприятием начать выпуск ветеринарных препаратов, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T10:20
2024-11-20T10:20
смоленская область
василий анохин
белоруссия
россия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Смоленская область планирует вместе с белорусским предприятием начать выпуск ветеринарных препаратов, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. "Продолжаем работать над воплощением в жизнь договоренностей с XI Форума регионов Беларуси и России. Завершая рабочий визит в Минск, посетили с командой научно-производственный центр "БелАгроГен", с которым планируем создать в нашей области производство ветеринарных препаратов. Обсудили с руководством предприятия вопросы реализации проекта", - написал Анохин. На текущем этапе белорусский инвестор готовит документы, чтобы стать резидентом индустриального парка "Феникс". Также активно идет совместная работа по утвержденной дорожной карте проекта. "В создание нового предприятия в нашем регионе один из ведущих производителей ветеринарных препаратов Беларуси вложит 2 миллиарда рублей", - отметил губернатор Смоленской области. Реализация проекта укрепит потенциал смоленского АПК и позволит создать современные высокооплачиваемые рабочие места. Правительство окажет всю необходимую поддержку в создании нового производства.
https://ria.ru/20241119/izhs-1984698611.html
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василий анохин, белоруссия, россия
Смоленская область, Василий Анохин, Белоруссия, Россия

Белорусская компания будет выпускать ветпрепараты в Смоленской области

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Губернатор Смоленской области Василий Анохин
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Смоленская область планирует вместе с белорусским предприятием начать выпуск ветеринарных препаратов, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.
"Продолжаем работать над воплощением в жизнь договоренностей с XI Форума регионов Беларуси и России. Завершая рабочий визит в Минск, посетили с командой научно-производственный центр "БелАгроГен", с которым планируем создать в нашей области производство ветеринарных препаратов. Обсудили с руководством предприятия вопросы реализации проекта", - написал Анохин.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Белоруссия поделилась опытом со Смоленской областью в сфере ИЖС
19 ноября, 19:41
На текущем этапе белорусский инвестор готовит документы, чтобы стать резидентом индустриального парка "Феникс". Также активно идет совместная работа по утвержденной дорожной карте проекта.
"В создание нового предприятия в нашем регионе один из ведущих производителей ветеринарных препаратов Беларуси вложит 2 миллиарда рублей", - отметил губернатор Смоленской области.
Реализация проекта укрепит потенциал смоленского АПК и позволит создать современные высокооплачиваемые рабочие места. Правительство окажет всю необходимую поддержку в создании нового производства.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
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Смоленская областьВасилий АнохинБелоруссияРоссия
 
 
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