https://ria.ru/20241120/vetpreparaty-1984760630.html

Белорусская компания будет выпускать ветпрепараты в Смоленской области

Белорусская компания будет выпускать ветпрепараты в Смоленской области - РИА Новости, 20.11.2024

Белорусская компания будет выпускать ветпрепараты в Смоленской области

Смоленская область планирует вместе с белорусским предприятием начать выпуск ветеринарных препаратов, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T10:20

2024-11-20T10:20

2024-11-20T10:20

смоленская область

василий анохин

белоруссия

россия

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Смоленская область планирует вместе с белорусским предприятием начать выпуск ветеринарных препаратов, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. "Продолжаем работать над воплощением в жизнь договоренностей с XI Форума регионов Беларуси и России. Завершая рабочий визит в Минск, посетили с командой научно-производственный центр "БелАгроГен", с которым планируем создать в нашей области производство ветеринарных препаратов. Обсудили с руководством предприятия вопросы реализации проекта", - написал Анохин. На текущем этапе белорусский инвестор готовит документы, чтобы стать резидентом индустриального парка "Феникс". Также активно идет совместная работа по утвержденной дорожной карте проекта. "В создание нового предприятия в нашем регионе один из ведущих производителей ветеринарных препаратов Беларуси вложит 2 миллиарда рублей", - отметил губернатор Смоленской области. Реализация проекта укрепит потенциал смоленского АПК и позволит создать современные высокооплачиваемые рабочие места. Правительство окажет всю необходимую поддержку в создании нового производства.

https://ria.ru/20241119/izhs-1984698611.html

https://ria.ru/20241119/sotrudnichestvo-1984651344.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

василий анохин, белоруссия, россия