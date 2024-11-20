Рейтинг@Mail.ru
В ФПК рассказали о судьбе старых пассажирских вагонов - РИА Новости, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:23 20.11.2024 (обновлено: 07:48 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/vagony-1984733073.html
В ФПК рассказали о судьбе старых пассажирских вагонов
В ФПК рассказали о судьбе старых пассажирских вагонов - РИА Новости, 20.11.2024
В ФПК рассказали о судьбе старых пассажирских вагонов
Пассажирские вагоны живут 28-40 лет, старый подвижной состав в зависимости от состояния получает "новую жизнь" после ремонта, становится экспонатами музеев или... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T05:23
2024-11-20T07:48
владимир пястолов
федеральная пассажирская компания
россия
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802174606_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e47c3e86e7897e683bb92052dfa2ae7a.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пассажирские вагоны живут 28-40 лет, старый подвижной состав в зависимости от состояния получает "новую жизнь" после ремонта, становится экспонатами музеев или отправляется на металлолом, рассказал в интервью РИА Новости на полях форума и выставки "Транспорт России" гендиректор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов. "В зависимости от материала кузова установленный срок службы пассажирских вагонов составляет 28 либо 40 лет, по истечении которого часть вагонов направляется в капитально-восстановительный ремонт согласно инвестиционной программе ФПК. Это позволяет продлить срок их службы. Вагоны, так сказать, получают "новую жизнь", - сказал Пястолов. Парк ФПК насчитывает почти 16,5 тысячи вагонов, в том числе более тысячи двухэтажных. Средний возраст вагонов составляет 17,5 лет, а с учетом обновления при капитально-восстановительном ремонте - 12,8 лет. "Вагоны, которые не планируется ремонтировать, исключаются из инвентарного парка. Бывает, что они становятся экспонатами музеев, но чаще передаются специализированной организации для разделки на металлолом", - добавил Пястолов. "Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
https://ria.ru/20241120/bilety-1984731723.html
https://ria.ru/20241120/vagony-1984728855.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802174606_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_45e7bd830c453c7fbd3586e375289eae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир пястолов, федеральная пассажирская компания, россия, ржд
Владимир Пястолов, Федеральная пассажирская компания, Россия, РЖД
В ФПК рассказали о судьбе старых пассажирских вагонов

ФПК: старые пассажирские вагоны ремонтируют или отправляют на металлолом

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкПроводницы в вагоне поезда
Проводницы в вагоне поезда - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Проводницы в вагоне поезда . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пассажирские вагоны живут 28-40 лет, старый подвижной состав в зависимости от состояния получает "новую жизнь" после ремонта, становится экспонатами музеев или отправляется на металлолом, рассказал в интервью РИА Новости на полях форума и выставки "Транспорт России" гендиректор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов.
"В зависимости от материала кузова установленный срок службы пассажирских вагонов составляет 28 либо 40 лет, по истечении которого часть вагонов направляется в капитально-восстановительный ремонт согласно инвестиционной программе ФПК. Это позволяет продлить срок их службы. Вагоны, так сказать, получают "новую жизнь", - сказал Пястолов.
Двухэтажный поезд - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
ФПК планирует продавать железнодорожные билеты за полгода
Вчера, 04:45
Парк ФПК насчитывает почти 16,5 тысячи вагонов, в том числе более тысячи двухэтажных. Средний возраст вагонов составляет 17,5 лет, а с учетом обновления при капитально-восстановительном ремонте - 12,8 лет.
"Вагоны, которые не планируется ремонтировать, исключаются из инвентарного парка. Бывает, что они становятся экспонатами музеев, но чаще передаются специализированной организации для разделки на металлолом", - добавил Пястолов.
"Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
Скоростной поезд Ласточка перед отправлением с центрального железнодорожного вокзала Минска в Москву - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Парк пассажирских вагонов "помолодел" за десять лет, отметили в ФПК
Вчера, 03:12
 
Владимир ПястоловФедеральная пассажирская компанияРоссияРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала