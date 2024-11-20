https://ria.ru/20241120/vagony-1984733073.html

В ФПК рассказали о судьбе старых пассажирских вагонов

В ФПК рассказали о судьбе старых пассажирских вагонов - РИА Новости, 20.11.2024

В ФПК рассказали о судьбе старых пассажирских вагонов

Пассажирские вагоны живут 28-40 лет, старый подвижной состав в зависимости от состояния получает "новую жизнь" после ремонта, становится экспонатами музеев или... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T05:23

2024-11-20T05:23

2024-11-20T07:48

владимир пястолов

федеральная пассажирская компания

россия

ржд

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пассажирские вагоны живут 28-40 лет, старый подвижной состав в зависимости от состояния получает "новую жизнь" после ремонта, становится экспонатами музеев или отправляется на металлолом, рассказал в интервью РИА Новости на полях форума и выставки "Транспорт России" гендиректор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов. "В зависимости от материала кузова установленный срок службы пассажирских вагонов составляет 28 либо 40 лет, по истечении которого часть вагонов направляется в капитально-восстановительный ремонт согласно инвестиционной программе ФПК. Это позволяет продлить срок их службы. Вагоны, так сказать, получают "новую жизнь", - сказал Пястолов. Парк ФПК насчитывает почти 16,5 тысячи вагонов, в том числе более тысячи двухэтажных. Средний возраст вагонов составляет 17,5 лет, а с учетом обновления при капитально-восстановительном ремонте - 12,8 лет. "Вагоны, которые не планируется ремонтировать, исключаются из инвентарного парка. Бывает, что они становятся экспонатами музеев, но чаще передаются специализированной организации для разделки на металлолом", - добавил Пястолов. "Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.

https://ria.ru/20241120/bilety-1984731723.html

https://ria.ru/20241120/vagony-1984728855.html

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владимир пястолов, федеральная пассажирская компания, россия, ржд