https://ria.ru/20241120/vagony-1984728855.html

Парк пассажирских вагонов "помолодел" за десять лет, отметили в ФПК

Парк пассажирских вагонов "помолодел" за десять лет, отметили в ФПК - РИА Новости, 20.11.2024

Парк пассажирских вагонов "помолодел" за десять лет, отметили в ФПК

Парк пассажирских вагонов Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД) "помолодел" за 10 лет, сейчас средний возраст вагонов составляет 17,5 лет,... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T03:12

2024-11-20T03:12

2024-11-20T03:12

россия

владимир пястолов

федеральная пассажирская компания

ржд

экономика

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Парк пассажирских вагонов Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД) "помолодел" за 10 лет, сейчас средний возраст вагонов составляет 17,5 лет, следует из слов гендиректора компании Владимира Пястолова. Согласно годовому отчету ФПК, на конец 2014 года средний возраст вагонов составлял 19,2 года. "Наш парк насчитывает почти 16,5 тысячи вагонов, в том числе – более тысячи двухэтажных. Средний возраст вагонов составляет 17,5 лет, а с учетом обновления при капитально-восстановительном ремонте – 12,8 лет", - сказал Пястолов в интервью РИА Новости на полях форума и выставки "Транспорт России". Основную массу парка ФПК составляют купейные и плацкартные вагоны, есть вагоны с местами для сидения, СВ, люкс, вагоны-рестораны и вагоны-бистро и другие. "Также есть багажные, служебные и служебно-технические. Для перевозки транспортных средств у нас есть вагоны-автомобилевозы", - перечислил глава компании. Федеральная пассажирская компания осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.

https://ria.ru/20241120/fpk-1984728247.html

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россия, владимир пястолов, федеральная пассажирская компания, ржд, экономика