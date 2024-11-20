Рейтинг@Mail.ru
Арипов переназначен премьером Узбекистана - РИА Новости, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:38 20.11.2024 (обновлено: 11:50 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/uzbekistan-1984778044.html
Арипов переназначен премьером Узбекистана
Арипов переназначен премьером Узбекистана - РИА Новости, 20.11.2024
Арипов переназначен премьером Узбекистана
Депутаты законодательной (нижней) палаты парламента Узбекистана проголосовали за кандидатуру Абдуллы Арипова для его переназначения на пост премьер-министра,... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T11:38
2024-11-20T11:50
узбекистан
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1a/1948424573_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_06cb060e51eb02232272ecbc3f59a0f4.jpg
ТАШКЕНТ, 20 ноя – РИА Новости. Депутаты законодательной (нижней) палаты парламента Узбекистана проголосовали за кандидатуру Абдуллы Арипова для его переназначения на пост премьер-министра, сообщил пресс-секретарь узбекистанского президента Шерзод Асадов в своем Telegram-канале.Арипов занимает пост премьер-министра Узбекистана с декабря 2016 года. Накануне кабинет министров республики сложил полномочия перед вновь избранным парламентом, действующий состав правительства продолжил свою деятельность до формирования нового кабмина. В среду президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев внес в законодательную палату парламента кандидатуру Арипова для переназначения на пост премьера страны."Депутаты тайным голосованием утвердили Абдуллу Арипова на должность премьер-министра Узбекистана", - написал Асадов.В Узбекистане 18-19 ноября состоялись первые заседания законодательной палаты и Сената страны в новом составе по итогам выборов. В соответствии с обновленной в апреле 2023 года конституцией Узбекистана, в течение месяца после формирования нового парламента президент страны после проведения консультаций со всеми фракциями политических партий вносит кандидатуру премьер-министра на рассмотрение законодательной палаты парламента.Кандидат представляет программу действий кабинета министров на ближайшую и долгосрочную перспективу. Его кандидатура считается одобренной, если за неё будет подано более половины голосов от общего числа депутатов законодательной палаты. После одобрения премьера начинается формирование нового состава правительства. Члены кабмина назначаются на должность президентом после одобрения их кандидатур нижней палатой парламента. Для этого им нужно получить более половины из 150 голосов депутатов.
https://ria.ru/20241028/uzbekistan-1980436598.html
https://ria.ru/20241026/lavrov-1980262165.html
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1a/1948424573_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_310570ebb7b7682b6c6e9ef7c834834c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
узбекистан, в мире
Узбекистан, В мире
Арипов переназначен премьером Узбекистана

Парламент Узбекистана проголосовал за переназначение Арипова премьером

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Узбекистана
Государственный флаг Узбекистана - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Узбекистана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТАШКЕНТ, 20 ноя – РИА Новости. Депутаты законодательной (нижней) палаты парламента Узбекистана проголосовали за кандидатуру Абдуллы Арипова для его переназначения на пост премьер-министра, сообщил пресс-секретарь узбекистанского президента Шерзод Асадов в своем Telegram-канале.
Арипов занимает пост премьер-министра Узбекистана с декабря 2016 года. Накануне кабинет министров республики сложил полномочия перед вновь избранным парламентом, действующий состав правительства продолжил свою деятельность до формирования нового кабмина. В среду президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев внес в законодательную палату парламента кандидатуру Арипова для переназначения на пост премьера страны.
Флаг Узбекистана - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Итоговая явка на выборы в парламент Узбекистана составила 74,72 процента
28 октября, 09:14
"Депутаты тайным голосованием утвердили Абдуллу Арипова на должность премьер-министра Узбекистана", - написал Асадов.
В Узбекистане 18-19 ноября состоялись первые заседания законодательной палаты и Сената страны в новом составе по итогам выборов. В соответствии с обновленной в апреле 2023 года конституцией Узбекистана, в течение месяца после формирования нового парламента президент страны после проведения консультаций со всеми фракциями политических партий вносит кандидатуру премьер-министра на рассмотрение законодательной палаты парламента.
Кандидат представляет программу действий кабинета министров на ближайшую и долгосрочную перспективу. Его кандидатура считается одобренной, если за неё будет подано более половины голосов от общего числа депутатов законодательной палаты. После одобрения премьера начинается формирование нового состава правительства. Члены кабмина назначаются на должность президентом после одобрения их кандидатур нижней палатой парламента. Для этого им нужно получить более половины из 150 голосов депутатов.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Визит Лаврова в Узбекистан перенесли на более поздний срок
26 октября, 15:39
 
УзбекистанВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала