https://ria.ru/20241120/uzbekistan-1984778044.html

Арипов переназначен премьером Узбекистана

Арипов переназначен премьером Узбекистана - РИА Новости, 20.11.2024

Арипов переназначен премьером Узбекистана

Депутаты законодательной (нижней) палаты парламента Узбекистана проголосовали за кандидатуру Абдуллы Арипова для его переназначения на пост премьер-министра,... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T11:38

2024-11-20T11:38

2024-11-20T11:50

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ТАШКЕНТ, 20 ноя – РИА Новости. Депутаты законодательной (нижней) палаты парламента Узбекистана проголосовали за кандидатуру Абдуллы Арипова для его переназначения на пост премьер-министра, сообщил пресс-секретарь узбекистанского президента Шерзод Асадов в своем Telegram-канале.Арипов занимает пост премьер-министра Узбекистана с декабря 2016 года. Накануне кабинет министров республики сложил полномочия перед вновь избранным парламентом, действующий состав правительства продолжил свою деятельность до формирования нового кабмина. В среду президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев внес в законодательную палату парламента кандидатуру Арипова для переназначения на пост премьера страны."Депутаты тайным голосованием утвердили Абдуллу Арипова на должность премьер-министра Узбекистана", - написал Асадов.В Узбекистане 18-19 ноября состоялись первые заседания законодательной палаты и Сената страны в новом составе по итогам выборов. В соответствии с обновленной в апреле 2023 года конституцией Узбекистана, в течение месяца после формирования нового парламента президент страны после проведения консультаций со всеми фракциями политических партий вносит кандидатуру премьер-министра на рассмотрение законодательной палаты парламента.Кандидат представляет программу действий кабинета министров на ближайшую и долгосрочную перспективу. Его кандидатура считается одобренной, если за неё будет подано более половины голосов от общего числа депутатов законодательной палаты. После одобрения премьера начинается формирование нового состава правительства. Члены кабмина назначаются на должность президентом после одобрения их кандидатур нижней палатой парламента. Для этого им нужно получить более половины из 150 голосов депутатов.

https://ria.ru/20241028/uzbekistan-1980436598.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

узбекистан, в мире