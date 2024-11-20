https://ria.ru/20241120/ukraina-1984892043.html
Сотрудники военкоматов на Украине попросили поменять им форму
Сотрудники военкоматов на Украине попросили поменять им форму - РИА Новости, 20.11.2024
Сотрудники военкоматов на Украине попросили поменять им форму
Сотрудники украинских военкоматов обращаются к властям с просьбой поменять им форму из-за того, что от них убегают люди, даже когда они приезжают в отпуск,... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T18:16
2024-11-20T18:16
2024-11-20T18:16
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов обращаются к властям с просьбой поменять им форму из-за того, что от них убегают люди, даже когда они приезжают в отпуск, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Федиенко. "Военные говорят мне: "А можно изменить форму ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) на другую, потому что когда мы приезжаем, например, даже в отпуск, нас боятся и от нас убегают люди. Это ненормально", - приводит слова Федиенко телеканал "Эспрессо". Он также заявил, что выступает против насильственной мобилизации, потому что это не мотивирует население вступать в ряды ВСУ. За такого рода мобилизацию, по его мнению, стоит наказывать сотрудников военкоматов. "Надеюсь, когда введут механизм работы военного омбудсмена, то такие военнослужащие, которые были мобилизованы силовым методом, получат право обратиться к военному омбудсмену по защите своих прав", - добавил депутат. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241105/mobilizatsiya-1981960632.html
https://ria.ru/20241013/oblavy-1977853231.html
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в мире, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Сотрудники военкоматов на Украине попросили поменять им форму
Сотрудники военкоматов на Украине хотят поменять форму, так как от них убегают
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов обращаются к властям с просьбой поменять им форму из-за того, что от них убегают люди, даже когда они приезжают в отпуск, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Федиенко.
"Военные говорят мне: "А можно изменить форму ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) на другую, потому что когда мы приезжаем, например, даже в отпуск, нас боятся и от нас убегают люди. Это ненормально", - приводит слова Федиенко телеканал "Эспрессо".
Он также заявил, что выступает против насильственной мобилизации, потому что это не мотивирует население вступать в ряды ВСУ
. За такого рода мобилизацию, по его мнению, стоит наказывать сотрудников военкоматов. "Надеюсь, когда введут механизм работы военного омбудсмена, то такие военнослужащие, которые были мобилизованы силовым методом, получат право обратиться к военному омбудсмену по защите своих прав", - добавил депутат.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.