https://ria.ru/20241120/ukraina-1984839433.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.11.2024

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в среду в Киеве, Киевской, Полтавской, Житомирской, Черкасской и Винницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T14:55

2024-11-20T14:55

2024-11-20T15:00

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду в Киеве, Киевской, Полтавской, Житомирской, Черкасской и Винницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Согласно данным ресурса, сигнал воздушной тревоги в Киеве и указанных регионах прозвучал практически одновременно - в 14.49 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

украина

винницкая область

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в мире, киев, украина, винницкая область, вооруженные силы рф