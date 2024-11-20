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В Белоруссии раскритиковали решение США о поставке мин Украине - РИА Новости, 20.11.2024
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10:43 20.11.2024 (обновлено: 11:19 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/ukraina-1984767396.html
В Белоруссии раскритиковали решение США о поставке мин Украине
В Белоруссии раскритиковали решение США о поставке мин Украине - РИА Новости, 20.11.2024
В Белоруссии раскритиковали решение США о поставке мин Украине
Решение США о поставке противопехотных мин Украине является очередным нарушением баланса сил в мире, страны ОДКБ должны это учитывать, заявил начальник... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T10:43
2024-11-20T11:19
специальная военная операция на украине
в мире
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МИНСК, 20 ноя - РИА Новости. Решение США о поставке противопехотных мин Украине является очередным нарушением баланса сил в мире, страны ОДКБ должны это учитывать, заявил начальник генерального штаба вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко. "В мире существовала система сдержек и противовесов. В том числе запрещение применения противопехотных мин в современных конфликтах. Решение о поставке таких мин в Украину - это очередное нарушение баланса сил, эскалации средств поражения, которые могут быть применены", - сказал Муравейко журналистам в среду в Минске перед международной военно-научной конференцией "Прикладные аспекты научной деятельности в области обороны и безопасности государств – членов ОДКБ". Он добавил, что страны ОДКБ должны это учитывать. "Потому что никто не дает гарантии, что против нас тоже не будет применяться такое оружие", - пояснил начальник генштаба. Он добавил, что сегодня видна деградация геополитической обстановки, нарастание нестабильности, все ярче видна неспособность международных политических институтов влиять на происходящие процессы. "Не секрет, что противостояние по линии Запад-Восток достигло горячей фазы. На этом фоне эскалация конфликта на Украине, у южных границ Белоруссии является своеобразным триггером. Это связано в том числе с принятием безответственных политических решений, таких, как направление украинских и международных наемников для атаки на Курскую область, выдача разрешения на применение дальнобойных систем по объектам гражданской инфраструктуры в глубине России, принятие решения на поставку киевском режиму противопехотных мин. Мы не можем не учитывать эти факторы", - сказал Муравейко.Он подчеркнул, что эти факторы очень серьезно влияют на безопасность Белоруссии и на весь восточноевропейский регион коллективной безопасности. Муравейко отметил, что страны Запада перерабатывают свои стратегические концепции и доктрины."Причем сегодня для действий против Республики Беларусь активно развертываются и создаются логистические системы, появляются склады вооружения, техники, развертываются (воинские - ред.) контингенты у наших границ, открыто милитаризируется экономика соседних стран. Это тоже фактор, который надо учитывать, и на него надо реагировать", - добавил начальник генштаба.
https://ria.ru/20240629/belorussiya-1956321423.html
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в мире, украина, белоруссия, сша, одкб
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Белоруссия, США, ОДКБ
В Белоруссии раскритиковали решение США о поставке мин Украине

Минобороны Белоруссии: решение США по минам для Украины нарушит баланс сил

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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МИНСК, 20 ноя - РИА Новости. Решение США о поставке противопехотных мин Украине является очередным нарушением баланса сил в мире, страны ОДКБ должны это учитывать, заявил начальник генерального штаба вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко.
"В мире существовала система сдержек и противовесов. В том числе запрещение применения противопехотных мин в современных конфликтах. Решение о поставке таких мин в Украину - это очередное нарушение баланса сил, эскалации средств поражения, которые могут быть применены", - сказал Муравейко журналистам в среду в Минске перед международной военно-научной конференцией "Прикладные аспекты научной деятельности в области обороны и безопасности государств – членов ОДКБ".
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Он добавил, что страны ОДКБ должны это учитывать.
"Потому что никто не дает гарантии, что против нас тоже не будет применяться такое оружие", - пояснил начальник генштаба.
Он добавил, что сегодня видна деградация геополитической обстановки, нарастание нестабильности, все ярче видна неспособность международных политических институтов влиять на происходящие процессы.
«
"Не секрет, что противостояние по линии Запад-Восток достигло горячей фазы. На этом фоне эскалация конфликта на Украине, у южных границ Белоруссии является своеобразным триггером. Это связано в том числе с принятием безответственных политических решений, таких, как направление украинских и международных наемников для атаки на Курскую область, выдача разрешения на применение дальнобойных систем по объектам гражданской инфраструктуры в глубине России, принятие решения на поставку киевском режиму противопехотных мин. Мы не можем не учитывать эти факторы", - сказал Муравейко.
Он подчеркнул, что эти факторы очень серьезно влияют на безопасность Белоруссии и на весь восточноевропейский регион коллективной безопасности. Муравейко отметил, что страны Запада перерабатывают свои стратегические концепции и доктрины.
"Причем сегодня для действий против Республики Беларусь активно развертываются и создаются логистические системы, появляются склады вооружения, техники, развертываются (воинские - ред.) контингенты у наших границ, открыто милитаризируется экономика соседних стран. Это тоже фактор, который надо учитывать, и на него надо реагировать", - добавил начальник генштаба.
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