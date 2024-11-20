https://ria.ru/20241120/ukraina-1984724133.html
СМИ сообщили о взрывах в Черниговской области
СМИ сообщили о взрывах в Черниговской области - РИА Новости, 20.11.2024
СМИ сообщили о взрывах в Черниговской области
Взрывы прозвучали в Черниговской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T01:18
2024-11-20T01:18
2024-11-20T01:18
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Черниговской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. "Черниговская область - взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Черниговской области с 20.58 мск звучит воздушная тревога. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах Киеве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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дмитрий песков, вооруженные силы украины, черниговская область, россия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Черниговская область, Россия, Украина, В мире
СМИ сообщили о взрывах в Черниговской области
ТСН: в Черниговской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы