https://ria.ru/20241120/udar-1984726669.html
В США прокомментировали удар ATACMS по России
В США прокомментировали удар ATACMS по России - РИА Новости, 20.11.2024
В США прокомментировали удар ATACMS по России
Украина нанесла удар по международно признанной территории России с помощью ракет большой дальности ATACMS американского производства, сообщил телеканал CNN со... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T01:58
2024-11-20T01:58
2024-11-20T11:32
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Украина нанесла удар по международно признанной территории России с помощью ракет большой дальности ATACMS американского производства, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники."Атака произошла всего через два дня после того, как администрация Байдена дала Киеву зеленый свет на использование американского оружия большей дальности против целей на территории России", — говорится в материале.Во вторник Минобороны заявило, что ВСУ минувшей ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области, системы ПВО отразили атаку.В минувшее воскресенье газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что президент Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для поражения объектов в глубине российской территории.Как отметил президент Владимир Путин, страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.
https://ria.ru/20241120/atacms-1984721311.html
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В США прокомментировали удар ATACMS по России
СNN подтвердило удар ВСУ ракетами ATACMS по территории России