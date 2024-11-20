Рейтинг@Mail.ru
В США прокомментировали удар ATACMS по России - РИА Новости, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:58 20.11.2024 (обновлено: 11:32 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/udar-1984726669.html
В США прокомментировали удар ATACMS по России
В США прокомментировали удар ATACMS по России - РИА Новости, 20.11.2024
В США прокомментировали удар ATACMS по России
Украина нанесла удар по международно признанной территории России с помощью ракет большой дальности ATACMS американского производства, сообщил телеканал CNN со... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T01:58
2024-11-20T11:32
в мире
украина
россия
киев
джо байден
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1898094215_0:793:2231:2048_1920x0_80_0_0_c27cb4d68878028a781bbde63e41df3c.jpg
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Украина нанесла удар по международно признанной территории России с помощью ракет большой дальности ATACMS американского производства, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники."Атака произошла всего через два дня после того, как администрация Байдена дала Киеву зеленый свет на использование американского оружия большей дальности против целей на территории России", — говорится в материале.Во вторник Минобороны заявило, что ВСУ минувшей ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области, системы ПВО отразили атаку.В минувшее воскресенье газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что президент Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для поражения объектов в глубине российской территории.Как отметил президент Владимир Путин, страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.
https://ria.ru/20241120/atacms-1984721311.html
https://ria.ru/20241119/lavrov-1984655887.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1898094215_0:639:1878:2048_1920x0_80_0_0_fef8e75e5b9098ed0d90090fd6ab1c86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, джо байден, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Джо Байден, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
В США прокомментировали удар ATACMS по России

СNN подтвердило удар ВСУ ракетами ATACMS по территории России

© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John HamiltonОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John Hamilton
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Украина нанесла удар по международно признанной территории России с помощью ракет большой дальности ATACMS американского производства, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
«
"Атака произошла всего через два дня после того, как администрация Байдена дала Киеву зеленый свет на использование американского оружия большей дальности против целей на территории России", — говорится в материале.
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Times раскрыла возможное число ATACMS в распоряжении Украины
Вчера, 00:23
Во вторник Минобороны заявило, что ВСУ минувшей ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области, системы ПВО отразили атаку.
В минувшее воскресенье газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что президент Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для поражения объектов в глубине российской территории.
Как отметил президент Владимир Путин, страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.
Лавров об использовании ATACMS при атаке на Брянскую область - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Лавров прокомментировал использование Украиной ATACMS
19 ноября, 16:45
 
В миреУкраинаРоссияКиевДжо БайденВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала