https://ria.ru/20241120/turizm-1984733340.html

В ЦСР подчеркнули устойчивый рост турпотока из Турции в Россию

В ЦСР подчеркнули устойчивый рост турпотока из Турции в Россию - РИА Новости, 20.11.2024

В ЦСР подчеркнули устойчивый рост турпотока из Турции в Россию

Турпоток из Турции в Россию демонстрирует устойчивый рост, визиты в январе-сентябре на 24% превысили данные предыдущего года, сообщила РИА Новости директор... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T05:33

2024-11-20T05:33

2024-11-20T08:05

туризм

турция

россия

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АНКАРА, 20 ноя – РИА Новости. Турпоток из Турции в Россию демонстрирует устойчивый рост, визиты в январе-сентябре на 24% превысили данные предыдущего года, сообщила РИА Новости директор Центра развития международного туризма Центра стратегических разработок (ЦСР) Юлия Максутова. С 14 по 17 ноября делегация Центра развития международного туризма ЦСР и экспоненты из 7 регионов России принимали участие в выставке Travel Expo Ankara под единым стендом Discover Russia. "Въездной турпоток из Турции пока несопоставим с числом поездок россиян в эту страну, однако он демонстрирует тенденцию к устойчивому росту в последние годы. В 2023 году турецкие путешественники совершили 82 тысячи поездок в Россию, а это лишь на 6% меньше, чем до пандемии коронавируса. За первые шесть месяцев 2024 года граждане Турции побывали в Российской Федерации 47 тысяч раз, а в период с января по сентябрь – уже 76,8 тысяч раз – на 24% больше, чем за аналогичный период предыдущего года", - сообщила Максутова.

https://ria.ru/20241119/briks-1984700599.html

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