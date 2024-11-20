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В ЦСР подчеркнули устойчивый рост турпотока из Турции в Россию
В ЦСР подчеркнули устойчивый рост турпотока из Турции в Россию - РИА Новости, 20.11.2024
В ЦСР подчеркнули устойчивый рост турпотока из Турции в Россию
Турпоток из Турции в Россию демонстрирует устойчивый рост, визиты в январе-сентябре на 24% превысили данные предыдущего года, сообщила РИА Новости директор... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T05:33
2024-11-20T05:33
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АНКАРА, 20 ноя – РИА Новости. Турпоток из Турции в Россию демонстрирует устойчивый рост, визиты в январе-сентябре на 24% превысили данные предыдущего года, сообщила РИА Новости директор Центра развития международного туризма Центра стратегических разработок (ЦСР) Юлия Максутова. С 14 по 17 ноября делегация Центра развития международного туризма ЦСР и экспоненты из 7 регионов России принимали участие в выставке Travel Expo Ankara под единым стендом Discover Russia. "Въездной турпоток из Турции пока несопоставим с числом поездок россиян в эту страну, однако он демонстрирует тенденцию к устойчивому росту в последние годы. В 2023 году турецкие путешественники совершили 82 тысячи поездок в Россию, а это лишь на 6% меньше, чем до пандемии коронавируса. За первые шесть месяцев 2024 года граждане Турции побывали в Российской Федерации 47 тысяч раз, а в период с января по сентябрь – уже 76,8 тысяч раз – на 24% больше, чем за аналогичный период предыдущего года", - сообщила Максутова.
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турция, россия
В ЦСР подчеркнули устойчивый рост турпотока из Турции в Россию
Директор Центра по туризму в ЦСР: турпоток из Турции в Россию устойчиво растет
АНКАРА, 20 ноя – РИА Новости. Турпоток из Турции в Россию демонстрирует устойчивый рост, визиты в январе-сентябре на 24% превысили данные предыдущего года, сообщила РИА Новости директор Центра развития международного туризма Центра стратегических разработок (ЦСР) Юлия Максутова.
С 14 по 17 ноября делегация Центра развития международного туризма ЦСР и экспоненты из 7 регионов России принимали участие в выставке Travel Expo Ankara под единым стендом Discover Russia.
"Въездной турпоток из Турции пока несопоставим с числом поездок россиян в эту страну, однако он демонстрирует тенденцию к устойчивому росту в последние годы. В 2023 году турецкие путешественники совершили 82 тысячи поездок в Россию, а это лишь на 6% меньше, чем до пандемии коронавируса. За первые шесть месяцев 2024 года граждане Турции побывали в Российской Федерации 47 тысяч раз, а в период с января по сентябрь – уже 76,8 тысяч раз – на 24% больше, чем за аналогичный период предыдущего года", - сообщила Максутова.