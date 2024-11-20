https://ria.ru/20241120/trevoga-1984844669.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.11.2024

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога расширилась в среду на Ровненскую, Черниговскую и Сумскую области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T15:10

2024-11-20T15:10

2024-11-20T15:10

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

киев

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога расширилась в среду на Ровненскую, Черниговскую и Сумскую области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревога в указанных регионах прозвучала в 14.54 мск. Ранее тревогу объявили в Киеве, Киевской, Полтавской, Житомирской, Черкасской и Винницкой областях, она звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241120/opasnost-1984843554.html

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сумская область

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черниговская область

ровненская область

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