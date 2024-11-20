https://ria.ru/20241120/transport-1984858434.html
Мишустин рассказал о финансировании транспортной сферы
Мишустин рассказал о финансировании транспортной сферы - РИА Новости, 20.11.2024
Мишустин рассказал о финансировании транспортной сферы
Более 1,5 триллиона рублей будет выделяться ежегодно на развитие транспорта в России в рамках соответствующей госпрограммы, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T16:00
2024-11-20T16:00
2024-11-20T16:00
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Более 1,5 триллиона рублей будет выделяться ежегодно на развитие транспорта в России в рамках соответствующей госпрограммы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Мы выделяем серьезные, значительные средства на развитие отрасли и создание нужной инфраструктуры в регионах. Объем ежегодного финансирования всех запланированных мероприятий в рамках соответствующей государственной программы составляет свыше 1,5 триллиона рублей", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного транспортного форума.
https://ria.ru/20240312/transport-1932421075.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о финансировании транспортной сферы
Мишустин: более 1,5 трлн рублей будут выделять ежегодно на развитие транспорта