Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о финансировании транспортной сферы - РИА Новости, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:00 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/transport-1984858434.html
Мишустин рассказал о финансировании транспортной сферы
Мишустин рассказал о финансировании транспортной сферы - РИА Новости, 20.11.2024
Мишустин рассказал о финансировании транспортной сферы
Более 1,5 триллиона рублей будет выделяться ежегодно на развитие транспорта в России в рамках соответствующей госпрограммы, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T16:00
2024-11-20T16:00
экономика
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981788837_0:121:3212:1928_1920x0_80_0_0_337b06bb95dfd75c3359bf06366ca236.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Более 1,5 триллиона рублей будет выделяться ежегодно на развитие транспорта в России в рамках соответствующей госпрограммы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Мы выделяем серьезные, значительные средства на развитие отрасли и создание нужной инфраструктуры в регионах. Объем ежегодного финансирования всех запланированных мероприятий в рамках соответствующей государственной программы составляет свыше 1,5 триллиона рублей", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного транспортного форума.
https://ria.ru/20240312/transport-1932421075.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981788837_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_aac9813a08642783dbb364a9f3963223.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о финансировании транспортной сферы

Мишустин: более 1,5 трлн рублей будут выделять ежегодно на развитие транспорта

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТрамвай в Москве
Трамвай в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Трамвай в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Более 1,5 триллиона рублей будет выделяться ежегодно на развитие транспорта в России в рамках соответствующей госпрограммы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы выделяем серьезные, значительные средства на развитие отрасли и создание нужной инфраструктуры в регионах. Объем ежегодного финансирования всех запланированных мероприятий в рамках соответствующей государственной программы составляет свыше 1,5 триллиона рублей", - сказал Мишустин на пленарном заседании Международного транспортного форума.
Новые электробусы российского производителя КамАЗ в цехе Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Россия входит в тройку мировых лидеров по темпам развития транспорта
12 марта, 09:16
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала