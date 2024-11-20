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Трамп номинирует Уитакера на пост постпреда США при НАТО - РИА Новости, 20.11.2024
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19:01 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/tramp-1984900064.html
Трамп номинирует Уитакера на пост постпреда США при НАТО
Трамп номинирует Уитакера на пост постпреда США при НАТО - РИА Новости, 20.11.2024
Трамп номинирует Уитакера на пост постпреда США при НАТО
Выигравший выборы президента США Дональд Трамп заявил, что номинирует бывшего и.о. генпрокурора Мэттью Уитакера на должность постпреда США при НАТО. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T19:01
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Выигравший выборы президента США Дональд Трамп заявил, что номинирует бывшего и.о. генпрокурора Мэттью Уитакера на должность постпреда США при НАТО. "Я с удовольствием сообщаю, что бывший и.о. генпрокурора Мэттью Уитакер будет постпредом США при НАТО", - говорится в распространенном заявлении Трампа. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241120/tramp-1984831852.html
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден, нато
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, НАТО
Трамп номинирует Уитакера на пост постпреда США при НАТО

Трамп заявил, что номинирует Уитакера на должность постпреда США при НАТО

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Выигравший выборы президента США Дональд Трамп заявил, что номинирует бывшего и.о. генпрокурора Мэттью Уитакера на должность постпреда США при НАТО.
"Я с удовольствием сообщаю, что бывший и.о. генпрокурора Мэттью Уитакер будет постпредом США при НАТО", - говорится в распространенном заявлении Трампа.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Трамп скоро может начать переговоры с Путиным по Украине, пишет Bloomberg
Вчера, 14:36
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Трамп может признать Сомалиленд государством, пишет Independent
19 ноября, 23:52
 
В миреСШАДональд ТрампКамала ХаррисДжо БайденНАТО
 
 
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