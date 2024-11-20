https://ria.ru/20241120/tramp-1984900064.html

Трамп номинирует Уитакера на пост постпреда США при НАТО

Трамп номинирует Уитакера на пост постпреда США при НАТО - РИА Новости, 20.11.2024

Трамп номинирует Уитакера на пост постпреда США при НАТО

Выигравший выборы президента США Дональд Трамп заявил, что номинирует бывшего и.о. генпрокурора Мэттью Уитакера на должность постпреда США при НАТО. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T19:01

2024-11-20T19:01

2024-11-20T19:01

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дональд трамп

камала харрис

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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Выигравший выборы президента США Дональд Трамп заявил, что номинирует бывшего и.о. генпрокурора Мэттью Уитакера на должность постпреда США при НАТО. "Я с удовольствием сообщаю, что бывший и.о. генпрокурора Мэттью Уитакер будет постпредом США при НАТО", - говорится в распространенном заявлении Трампа. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241120/tramp-1984831852.html

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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден, нато