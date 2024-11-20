https://ria.ru/20241120/tovarooborot-1984898316.html

Тверская область и КНР имеют высокую динамику роста товарооборота

Тверская область и КНР имеют высокую динамику роста товарооборота - РИА Новости, 20.11.2024

Тверская область и КНР имеют высокую динамику роста товарооборота

Высокая динамика роста товарооборота наблюдается между Тверской областью и Китайской Народной Республикой, в прошлом году показатель вырос более чем на 30%, а с РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T18:46

2024-11-20T18:46

2024-11-20T18:46

тверская область

цзянсу

китай

россия

игорь руденя

тверская область

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Высокая динамика роста товарооборота наблюдается между Тверской областью и Китайской Народной Республикой, в прошлом году показатель вырос более чем на 30%, а с 2020 года увеличился в три раза, сообщает пресс-служба правительства региона. В Тверь с рабочим визитом в среду прибыла делегация провинции Цзянсу Китайской Народной Республики. Ее возглавил руководитель торгово-экономического представительства провинции Цзянсу КНР в РФ и СНГ Цзя ИньКэ. "Россию и Китай объединяют многолетняя дружба и сотрудничество, которое сегодня достигло высшего уровня за всю историю отношений наших великих держав. Мы видим высокую динамику роста товарооборота Тверской области и Китайской Народной Республики. В прошлом году он вырос более чем на 30%, а с 2020 года увеличился в три раза. По этому показателю Китай сегодня является абсолютным лидером среди зарубежных стран – торговых партнеров Тверской области", - сказал губернатор региона Игорь Руденя, его слова приводит пресс-служба. Цзя ИньКэ отметил, что цель визита – найти новых партнеров. В Тверской области очень много хороших предпринимателей в разных отраслях. На данный момент объем товарооборота Цзянсу и России оценивается в 12,09 миллиарда долларов. "В провинции Цзянсу проживает почти 90 миллионов человек. Огромный потенциал взаимовыгодного сотрудничества наблюдается по линии машиностроения, медицины, сервисного обслуживания и в других сферах", - сказал президент Тверской торгово-промышленной палаты Владислав Шориков. Кроме того, на площадке Центра "Мой бизнес" региона представители компаний КНР, которые являются лидерами своих сфер не только на китайском, но и на мировом рынках, встретились с предпринимательским сообществом Верхневолжья и провели B2B-переговоры. Нынешний визит делегации Цзянсу продолжает взаимодействие китайской провинции и Верхневолжья. В декабре 2019 года делегация тверского региона приняла участие в бизнес-миссии в город Нанкин - столицу провинции Цзянсу. В апреле 2022 года Тверь с рабочим визитом впервые посетил глава торгово-экономического представительства провинции Цзянсу КНР в РФ и СНГ Цзя ИньКэ.

https://ria.ru/20241119/rudenya-1984626643.html

https://ria.ru/20241112/patent-1983366028.html

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китай

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цзянсу, китай, россия, игорь руденя, тверская область