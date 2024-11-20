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США сняли возражения по ударам Storm Shadow вглубь России, пишет Times - РИА Новости, 20.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:56 20.11.2024 (обновлено: 15:49 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/times-1984840288.html
США сняли возражения по ударам Storm Shadow вглубь России, пишет Times
США сняли возражения по ударам Storm Shadow вглубь России, пишет Times - РИА Новости, 20.11.2024
США сняли возражения по ударам Storm Shadow вглубь России, пишет Times
США больше не возражают против применения ВСУ ракет Storm Shadow для ударов вглубь России, пишет британская газета The Times со ссылкой на источники. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T14:56
2024-11-20T15:49
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
владимир путин
джо байден
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. США больше не возражают против применения ВСУ ракет Storm Shadow для ударов вглубь России, пишет британская газета The Times со ссылкой на источники."Изначально США не давали разрешения на использование своей технологии при ударах ракетами Storm Shadow по России, поскольку опасались дальнейшей эскалации", — говорится в материале.Отмечается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер поменял позицию по этому вопросу: если раньше он высказывался сдержанно, то после одобрения ударов со стороны США решил "отбросить осторожность". При этом его соратники утверждают, что ракеты Storm Shadow не повлияют на исход конфликта на Украине.Разрешение Вашингтона было необходимо, поскольку наведение ракет Storm Shadow происходит с использованием американских систем. В публикации уточняется, что официального объявления на эту тему Великобритания делать не будет.В минувшее воскресенье газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что президент Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для поражения объектов в глубине российской территории.В этот же день газета Le Figaro опубликовала материал, в котором говорилось, что Франция и Великобритания разрешили бить вглубь России ракетами SCALP и Storm Shadow. Тем не менее в понедельник статья, содержащая эту информацию, была удалена с сайта издания.Во вторник Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Среди прочего в документе сказано, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на использование против нее или ее союзников оружия массового поражения. Также отмечается, что агрессия против Москвы или ее союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение.Как заявлял ранее президент, страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по территории России беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.Прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, заключил Путин.
https://ria.ru/20241120/moskva-1984641429.html
https://ria.ru/20241118/atacms--1984319590.html
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россия, сша, украина, владимир путин, джо байден, вооруженные силы украины, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, НАТО, Безопасность
США сняли возражения по ударам Storm Shadow вглубь России, пишет Times

Times: США разрешили удары Storm Shadow вглубь России

© Фото : MBDA/Thierry WurtzБританская ракета Storm Shadow/Scalp
Британская ракета Storm Shadow/Scalp - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Фото : MBDA/Thierry Wurtz
Британская ракета Storm Shadow/Scalp. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. США больше не возражают против применения ВСУ ракет Storm Shadow для ударов вглубь России, пишет британская газета The Times со ссылкой на источники.
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"Изначально США не давали разрешения на использование своей технологии при ударах ракетами Storm Shadow по России, поскольку опасались дальнейшей эскалации", — говорится в материале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Москва нашла ядерный ответ на угрозы западных ударов
Вчера, 08:00
Отмечается, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер поменял позицию по этому вопросу: если раньше он высказывался сдержанно, то после одобрения ударов со стороны США решил "отбросить осторожность". При этом его соратники утверждают, что ракеты Storm Shadow не повлияют на исход конфликта на Украине.
Разрешение Вашингтона было необходимо, поскольку наведение ракет Storm Shadow происходит с использованием американских систем. В публикации уточняется, что официального объявления на эту тему Великобритания делать не будет.
В минувшее воскресенье газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что президент Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американского дальнобойного вооружения, в том числе ракет ATACMS, для поражения объектов в глубине российской территории.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
ATACMS готовы бить по России: Запад ждет решения Путина
18 ноября, 08:00
В этот же день газета Le Figaro опубликовала материал, в котором говорилось, что Франция и Великобритания разрешили бить вглубь России ракетами SCALP и Storm Shadow. Тем не менее в понедельник статья, содержащая эту информацию, была удалена с сайта издания.
Во вторник Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Среди прочего в документе сказано, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на использование против нее или ее союзников оружия массового поражения. Также отмечается, что агрессия против Москвы или ее союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение.
Куда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm ShadowКуда могут долететь ракеты большой дальности GMLRS, ATACMS и Storm Shadow
Инфографика
Как заявлял ранее президент, страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.
По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по территории России беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.
Прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения, исходя из появляющихся перед ней угроз, заключил Путин.
Российский специалист изучает фрагменты ракет ATACMS - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
В США дали России неожиданный совет после решения Байдена по ATACMS
Вчера, 10:06
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинДжо БайденВооруженные силы УкраиныНАТОБезопасность
 
 
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