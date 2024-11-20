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Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 20.11.2024
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 80 военных, 152-мм орудие Д-20, станция... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T12:30
2024-11-20T12:30
2024-11-20T12:32
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 80 военных, 152-мм орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и станция радиоэлектронной разведки "Пластун", уничтожен склад военно-технического имущества, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 103-й, 126-й бригад теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Малая Токмачка Запорожской области, Днепровское, Никольское и Казацкое Херсонской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и станция радиоэлектронной разведки "Пластун". Уничтожен склад военно-технического имущества", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область, Херсонская область , Безопасность
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
ВСУ потеряли до 80 военных в зоне действий "Днепра"