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Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 20.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:30 20.11.2024 (обновлено: 12:32 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/svo-1984794426.html
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 20.11.2024
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 80 военных, 152-мм орудие Д-20, станция... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T12:30
2024-11-20T12:32
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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херсонская область
безопасность
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 80 военных, 152-мм орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и станция радиоэлектронной разведки "Пластун", уничтожен склад военно-технического имущества, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 103-й, 126-й бригад теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Малая Токмачка Запорожской области, Днепровское, Никольское и Казацкое Херсонской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и станция радиоэлектронной разведки "Пластун". Уничтожен склад военно-технического имущества", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область, Херсонская область , Безопасность
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

ВСУ потеряли до 80 военных в зоне действий "Днепра"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 80 военных, 152-мм орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и станция радиоэлектронной разведки "Пластун", уничтожен склад военно-технического имущества, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 103-й, 126-й бригад теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Малая Токмачка Запорожской области, Днепровское, Никольское и Казацкое Херсонской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и станция радиоэлектронной разведки "Пластун". Уничтожен склад военно-технического имущества", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Запорожская областьХерсонская областьБезопасность
 
 
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