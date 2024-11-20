https://ria.ru/20241120/svo-1984794426.html

Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 20.11.2024

Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 80 военных, 152-мм орудие Д-20, станция... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T12:30

2024-11-20T12:30

2024-11-20T12:32

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

запорожская область

херсонская область

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984778654_0:107:3156:1882_1920x0_80_0_0_261ee3755e827ffcd924901e3881a7ff.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 80 военных, 152-мм орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и станция радиоэлектронной разведки "Пластун", уничтожен склад военно-технического имущества, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 103-й, 126-й бригад теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Малая Токмачка Запорожской области, Днепровское, Никольское и Казацкое Херсонской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и станция радиоэлектронной разведки "Пластун". Уничтожен склад военно-технического имущества", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, херсонская область , безопасность