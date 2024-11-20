https://ria.ru/20241120/svo-1984793582.html

Бойцы "Юга" продвинулись вглубь обороны противника

Бойцы "Юга" продвинулись вглубь обороны противника - РИА Новости, 20.11.2024

Бойцы "Юга" продвинулись вглубь обороны противника

Украинские формирования потеряли до 500 военнослужащих в зоне ответственности "Южной" группировки войск, три гаубицы и орудие М119, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T12:27

2024-11-20T12:27

2024-11-20T12:36

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

часов яр

курахово

сша

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984777896_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_a827cdc87ab9aa7f54d0fa26b3a5c6cc.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 500 военнослужащих в зоне ответственности "Южной" группировки войск, три гаубицы и орудие М119, сообщило Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 24-й, 30-й, 46-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Зализнянское, Николаевка, Анновка, Часов Яр, Улаклы, Миньковка, Сухие Ялы, Курахово и Северск Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 116-й бригады теробороны. Потери противника составили до 500 военнослужащих, боевая бронированная машина "Казак", четыре пикапа, 155-мм гаубица М777 и 105-мм орудие М119 производства США и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении.Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и пять складов боеприпасов, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

часов яр

курахово

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), часов яр, курахово, сша, безопасность