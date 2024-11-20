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Бойцы "Юга" продвинулись вглубь обороны противника
Бойцы "Юга" продвинулись вглубь обороны противника - РИА Новости, 20.11.2024
Бойцы "Юга" продвинулись вглубь обороны противника
Украинские формирования потеряли до 500 военнослужащих в зоне ответственности "Южной" группировки войск, три гаубицы и орудие М119, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T12:27
2024-11-20T12:27
2024-11-20T12:36
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 500 военнослужащих в зоне ответственности "Южной" группировки войск, три гаубицы и орудие М119, сообщило Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 24-й, 30-й, 46-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Зализнянское, Николаевка, Анновка, Часов Яр, Улаклы, Миньковка, Сухие Ялы, Курахово и Северск Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп 116-й бригады теробороны. Потери противника составили до 500 военнослужащих, боевая бронированная машина "Казак", четыре пикапа, 155-мм гаубица М777 и 105-мм орудие М119 производства США и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении.Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и пять складов боеприпасов, добавили в ведомстве.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), часов яр, курахово, сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Часов Яр, Курахово, США, Безопасность
Бойцы "Юга" продвинулись вглубь обороны противника
ВСУ потеряли до 500 военных в зоне действий "Юга"