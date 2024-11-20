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Комитет ГД поддержал проект о сохранении рабочих мест за участниками СВО - РИА Новости, 20.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:35 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/svo-1984748283.html
Комитет ГД поддержал проект о сохранении рабочих мест за участниками СВО
Комитет ГД поддержал проект о сохранении рабочих мест за участниками СВО - РИА Новости, 20.11.2024
Комитет ГД поддержал проект о сохранении рабочих мест за участниками СВО
Комитет ГД по соцполитике рекомендовал Думе принять в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому предлагается сохранять рабочие места за... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T09:35
2024-11-20T09:35
специальная военная операция на украине
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Комитет ГД по соцполитике рекомендовал Думе принять в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому предлагается сохранять рабочие места за участниками спецоперации на весь период службы по контракту, передаёт корреспондент РИА Новости. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что до этого такая мера действовала только в течение года, а теперь трудовой договор будет приостанавливаться на весь период прохождения военной службы. Также продлеваются и гарантии для супругов военнослужащих. В пояснительной записке к проекту отмечается, что отсутствие законодательно установленной возможности сохранять рабочие места для работников, заключивших контракт о прохождении военной службы на срок более одного года, может привести к увольнению таких работников и невозможности реализовать для них меры социальной поддержки. При этом граждане могут по своему выбору заключить контракты о прохождении военной службы на сроки: до одного года, один, два или три года. "Предложенное законопроектом изменение позволит приостанавливать действие трудового договора на весь период прохождения работником военной службы по контракту независимо от срока, на который заключен контракт", - отмечается в пояснительной записке к проекту.
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общество, россия, михаил мишустин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Михаил Мишустин
Комитет ГД поддержал проект о сохранении рабочих мест за участниками СВО

Комитет ГД рекомендовал сохранить рабочие места за бойцами СВО на период службы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Комитет ГД по соцполитике рекомендовал Думе принять в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому предлагается сохранять рабочие места за участниками спецоперации на весь период службы по контракту, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что до этого такая мера действовала только в течение года, а теперь трудовой договор будет приостанавливаться на весь период прохождения военной службы. Также продлеваются и гарантии для супругов военнослужащих.
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В пояснительной записке к проекту отмечается, что отсутствие законодательно установленной возможности сохранять рабочие места для работников, заключивших контракт о прохождении военной службы на срок более одного года, может привести к увольнению таких работников и невозможности реализовать для них меры социальной поддержки.
При этом граждане могут по своему выбору заключить контракты о прохождении военной службы на сроки: до одного года, один, два или три года.
"Предложенное законопроектом изменение позволит приостанавливать действие трудового договора на весь период прохождения работником военной службы по контракту независимо от срока, на который заключен контракт", - отмечается в пояснительной записке к проекту.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияМихаил Мишустин
 
 
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