https://ria.ru/20241120/svalka-1984878832.html

Подмосковье заняло второе место в списке лидеров по ликвидации свалок

Подмосковье заняло второе место в списке лидеров по ликвидации свалок - РИА Новости, 20.11.2024

Подмосковье заняло второе место в списке лидеров по ликвидации свалок

Подмосковье заняло второе место согласно рейтингу лучших регионов России по ликвидации незаконных свалок, об этом сообщил 360.ru. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T17:19

2024-11-20T17:19

2024-11-20T17:19

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Подмосковье заняло второе место согласно рейтингу лучших регионов России по ликвидации незаконных свалок, об этом сообщил 360.ru.По данным организации, Подмосковье обогнало Рязанскую область и сохранило второе место. Наибольшие успехи продемонстрировала Челябинская область.Всего в России насчитывается 60 субъектов, в которых уже второй год нелегальные мусорныеполигоны ликвидируют быстрее, чем выявляют. Так, с начала 2024-го в Московской области были замечены 933 незаконные свалки. Из них 927 уже устранены.

московская область (подмосковье)

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)