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Подмосковье заняло второе место в списке лидеров по ликвидации свалок - РИА Новости, 20.11.2024
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Новости Подмосковья
 
17:19 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/svalka-1984878832.html
Подмосковье заняло второе место в списке лидеров по ликвидации свалок
Подмосковье заняло второе место в списке лидеров по ликвидации свалок - РИА Новости, 20.11.2024
Подмосковье заняло второе место в списке лидеров по ликвидации свалок
Подмосковье заняло второе место согласно рейтингу лучших регионов России по ликвидации незаконных свалок, об этом сообщил 360.ru. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T17:19
2024-11-20T17:19
новости подмосковья
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Подмосковье заняло второе место согласно рейтингу лучших регионов России по ликвидации незаконных свалок, об этом сообщил 360.ru.По данным организации, Подмосковье обогнало Рязанскую область и сохранило второе место. Наибольшие успехи продемонстрировала Челябинская область.Всего в России насчитывается 60 субъектов, в которых уже второй год нелегальные мусорныеполигоны ликвидируют быстрее, чем выявляют. Так, с начала 2024-го в Московской области были замечены 933 незаконные свалки. Из них 927 уже устранены.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Подмосковье заняло второе место в списке лидеров по ликвидации свалок

© РИА Новости / Григорий СысоевСтроительная техника на работах по ликвидации свалки мусора
Строительная техника на работах по ликвидации свалки мусора - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Подмосковье заняло второе место согласно рейтингу лучших регионов России по ликвидации незаконных свалок, об этом сообщил 360.ru.
По данным организации, Подмосковье обогнало Рязанскую область и сохранило второе место. Наибольшие успехи продемонстрировала Челябинская область.
Всего в России насчитывается 60 субъектов, в которых уже второй год нелегальные мусорныеполигоны ликвидируют быстрее, чем выявляют. Так, с начала 2024-го в Московской области были замечены 933 незаконные свалки. Из них 927 уже устранены.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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