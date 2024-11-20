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Подмосковье заняло второе место в списке лидеров по ликвидации свалок
Подмосковье заняло второе место в списке лидеров по ликвидации свалок - РИА Новости, 20.11.2024
Подмосковье заняло второе место в списке лидеров по ликвидации свалок
Подмосковье заняло второе место согласно рейтингу лучших регионов России по ликвидации незаконных свалок, об этом сообщил 360.ru. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T17:19
2024-11-20T17:19
2024-11-20T17:19
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Подмосковье заняло второе место согласно рейтингу лучших регионов России по ликвидации незаконных свалок, об этом сообщил 360.ru.По данным организации, Подмосковье обогнало Рязанскую область и сохранило второе место. Наибольшие успехи продемонстрировала Челябинская область.Всего в России насчитывается 60 субъектов, в которых уже второй год нелегальные мусорныеполигоны ликвидируют быстрее, чем выявляют. Так, с начала 2024-го в Московской области были замечены 933 незаконные свалки. Из них 927 уже устранены.
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РИА Новости
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