https://ria.ru/20241120/sud-1984828251.html

Курский суд рассмотрит дело воевавшего за ВСУ наемника из Новой Зеландии

Курский суд рассмотрит дело воевавшего за ВСУ наемника из Новой Зеландии - РИА Новости, 20.11.2024

Курский суд рассмотрит дело воевавшего за ВСУ наемника из Новой Зеландии

Курский областной суд назначил на 27 ноября закрытое заседание по делу гражданина Новой Зеландии Джордана ОʼБрайена, который заочно обвиняется по статье об... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T14:27

2024-11-20T14:27

2024-11-20T14:27

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КУРСК, 20 ноя - РИА Новости. Курский областной суд назначил на 27 ноября закрытое заседание по делу гражданина Новой Зеландии Джордана ОʼБрайена, который заочно обвиняется по статье об участии наемника в вооруженном конфликте, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона. В начале ноября главная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего гражданина Новой Зеландии О'Брайена. Как сообщали в Генпрокуратуре РФ, он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). По версии следствия, О'Брайен в апреле 2022 года прибыл на Украину, где за ежемесячное денежное вознаграждение стал воевать против российских военнослужащих и мирного населения. В августе иностранец в составе воинского подразделения ВСУ незаконно вторгся на территорию Курской области, где продолжил активно участвовать в вооруженном конфликте на стороне противника. По данным пресс-службы судебной системы региона, в среду состоялось предварительной слушание. "Судьей удовлетворены ходатайства стороны обвинения о проведении судебного заседания в отсутствие подсудимого и в закрытом режиме. Судьей назначено закрытое судебное заседание в отсутствие подсудимого на 27.11.2024", - сообщила пресс-служба в своем Telegram-канале. Отмечается, что в ходе предварительного слушания судьей отклонены ходатайства защитника подсудимого о возвращении уголовного дела прокурору и признании доказательств недопустимыми. Обвиняемый находится в международном розыске, районным судом города Москвы ему заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20241116/naemnik-1984114384.html

https://ria.ru/20241107/naemnik-1982347255.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новая зеландия, россия, украина, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы украины, происшествия