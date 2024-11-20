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Курский суд рассмотрит дело воевавшего за ВСУ наемника из Новой Зеландии - РИА Новости, 20.11.2024
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14:27 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/sud-1984828251.html
Курский суд рассмотрит дело воевавшего за ВСУ наемника из Новой Зеландии
Курский суд рассмотрит дело воевавшего за ВСУ наемника из Новой Зеландии - РИА Новости, 20.11.2024
Курский суд рассмотрит дело воевавшего за ВСУ наемника из Новой Зеландии
Курский областной суд назначил на 27 ноября закрытое заседание по делу гражданина Новой Зеландии Джордана ОʼБрайена, который заочно обвиняется по статье об... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T14:27
2024-11-20T14:27
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вооруженные силы украины
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КУРСК, 20 ноя - РИА Новости. Курский областной суд назначил на 27 ноября закрытое заседание по делу гражданина Новой Зеландии Джордана ОʼБрайена, который заочно обвиняется по статье об участии наемника в вооруженном конфликте, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона. В начале ноября главная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего гражданина Новой Зеландии О'Брайена. Как сообщали в Генпрокуратуре РФ, он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). По версии следствия, О'Брайен в апреле 2022 года прибыл на Украину, где за ежемесячное денежное вознаграждение стал воевать против российских военнослужащих и мирного населения. В августе иностранец в составе воинского подразделения ВСУ незаконно вторгся на территорию Курской области, где продолжил активно участвовать в вооруженном конфликте на стороне противника. По данным пресс-службы судебной системы региона, в среду состоялось предварительной слушание. "Судьей удовлетворены ходатайства стороны обвинения о проведении судебного заседания в отсутствие подсудимого и в закрытом режиме. Судьей назначено закрытое судебное заседание в отсутствие подсудимого на 27.11.2024", - сообщила пресс-служба в своем Telegram-канале. Отмечается, что в ходе предварительного слушания судьей отклонены ходатайства защитника подсудимого о возвращении уголовного дела прокурору и признании доказательств недопустимыми. Обвиняемый находится в международном розыске, районным судом города Москвы ему заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20241116/naemnik-1984114384.html
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новая зеландия, россия, украина, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы украины, происшествия
Новая Зеландия, Россия, Украина, Генеральная прокуратура РФ, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Курский суд рассмотрит дело воевавшего за ВСУ наемника из Новой Зеландии

Курский суд в закрытом режиме рассмотрит дело наемника из Новой Зеландии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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КУРСК, 20 ноя - РИА Новости. Курский областной суд назначил на 27 ноября закрытое заседание по делу гражданина Новой Зеландии Джордана ОʼБрайена, который заочно обвиняется по статье об участии наемника в вооруженном конфликте, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.
В начале ноября главная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего гражданина Новой Зеландии О'Брайена. Как сообщали в Генпрокуратуре РФ, он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). По версии следствия, О'Брайен в апреле 2022 года прибыл на Украину, где за ежемесячное денежное вознаграждение стал воевать против российских военнослужащих и мирного населения. В августе иностранец в составе воинского подразделения ВСУ незаконно вторгся на территорию Курской области, где продолжил активно участвовать в вооруженном конфликте на стороне противника.
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По данным пресс-службы судебной системы региона, в среду состоялось предварительной слушание.
"Судьей удовлетворены ходатайства стороны обвинения о проведении судебного заседания в отсутствие подсудимого и в закрытом режиме. Судьей назначено закрытое судебное заседание в отсутствие подсудимого на 27.11.2024", - сообщила пресс-служба в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в ходе предварительного слушания судьей отклонены ходатайства защитника подсудимого о возвращении уголовного дела прокурору и признании доказательств недопустимыми.
Обвиняемый находится в международном розыске, районным судом города Москвы ему заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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