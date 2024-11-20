https://ria.ru/20241120/sud-1984806516.html

В Москве будут судить мужчину за убийство пенсионерки 20 лет назад

В Москве будут судить мужчину за убийство пенсионерки 20 лет назад - РИА Новости, 20.11.2024

В Москве будут судить мужчину за убийство пенсионерки 20 лет назад

Мужчину, который в 2004 году из-за 200 рублей до смерти избил 74-летнюю женщину, а затем надругался над еще одной пенсионеркой и убил ее, будут судить в Москве, РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T13:17

2024-11-20T13:17

2024-11-20T13:17

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Мужчину, который в 2004 году из-за 200 рублей до смерти избил 74-летнюю женщину, а затем надругался над еще одной пенсионеркой и убил ее, будут судить в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК РФ. По данным следствия, в июне 2004 года мужчина, будучи пьяным, пришел к знакомой 74-летней женщине в квартиру на Краснобогатырской улице в Москве, чтобы ограбить ее. Фигурант до смерти избил пенсионерку, похитил 200 рублей и скрылся. Поймать его не удалось, однако при проведении дополнительных следственных и процессуальных действий, а также экспертных исследований удалось установить причастность к совершенному преступлению 40-летнего жителя столицы. В мае этого года он был задержан. Также в ходе расследования дела выяснилось, что 13 декабря 2004 года обвиняемый в квартире дома на той же улице аналогичным образом убил еще одну ранее знакомую женщину, которая не могла сопротивляться из-за состояния здоровья, и надругался над ней. В отношении мужчины расследовали уголовное дело об "убийстве двух лиц, сопряженном с разбоем и насильственными действиями сексуального характера". "В ходе допросов он полностью признал свою вину и сообщил следствию, что совершал преступления с целью хищения денежных средств для покупки алкогольных напитков… Дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20241118/ubiystvo-1984398004.html

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)