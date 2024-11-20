https://ria.ru/20241120/starship-1984727616.html

SpaceX заявила об успешном завершении шестого тестового полета Starship

SpaceX заявила об успешном завершении шестого тестового полета Starship - РИА Новости, 20.11.2024

SpaceX заявила об успешном завершении шестого тестового полета Starship

Космический корабль Starship успешно приводнился в Индийском океане по итогам шестого тестового полета в среду, говорится в заявлении американской компании... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T02:16

2024-11-20T02:16

2024-11-20T08:57

наука

spacex

индийский океан

дональд трамп

илон маск

земля

мексиканский залив

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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Космический корабль Starship успешно приводнился в Индийском океане по итогам шестого тестового полета в среду, говорится в заявлении американской компании Илона Маска SpaceX."Приводнение подтверждено! Поздравляем всю команду SpaceX с захватывающим шестым летным испытанием Starship", - заявила компания в соцсети X.Starship начал свой полет примерно в 1 ночи по московскому времени, завершил его через примерно один час пять минут.Космический корабль вернулся на Землю, погрузившись в воды Индийского океана после совершенного ранее старта с ракетным ускорителем Super Heavy, который был успешно возвращен на стартовую площадку в Мексиканском заливе. Выигравший выборы президента США Дональд Трамп совместно с Маском посетил площадку запуска в Техасе.Первый тестовый запуск корабля состоялся в апреле 2023 года - тогда через несколько минут после запуска корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре был разрушен. Второй испытательный запуск провели в ноябре 2023 года, но вскоре после успешного разделения ступеней корабль разрушился, не достигнув орбиты. Третье испытание состоялось в марте 2024 года и было признано успешным. Четвертое испытание прошло в июне 2024 года, а 13 октября SpaceX сообщила, что Starship успешно приводнился в Индийском океане по итогам пятого тестового полета.Маск заявлял, что рассчитывает осуществить беспилотный полет Starship на Марс уже в ближайшие четыре года. Президент SpaceX Гвинн Шотвелл ранее заявила, что компания планирует значительно увеличить количество запусков Starship в период президентства Трампа, их число может достичь четырех сотен в ближайшие четыре года, сообщало издание Wall Street Journal.

https://ria.ru/20241026/boeing-1980202714.html

индийский океан

земля

мексиканский залив

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Успешная посадка космического корабля Starship в Индийском океане Космический корабль Starship успешно приводнился в Индийском океане (на видео) по итогам 6-го тестового полета, сообщает SpaceX. Ранее на площадку в Мексиканском заливе вернулась и первая ступень Starship - ракетный ускоритель Super Heavy. 2024-11-20T02:16 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

spacex, индийский океан, дональд трамп, илон маск, земля, мексиканский залив