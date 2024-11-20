Рейтинг@Mail.ru
SpaceX заявила об успешном завершении шестого тестового полета Starship - РИА Новости, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
02:16 20.11.2024 (обновлено: 08:57 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/starship-1984727616.html
SpaceX заявила об успешном завершении шестого тестового полета Starship
SpaceX заявила об успешном завершении шестого тестового полета Starship - РИА Новости, 20.11.2024
SpaceX заявила об успешном завершении шестого тестового полета Starship
Космический корабль Starship успешно приводнился в Индийском океане по итогам шестого тестового полета в среду, говорится в заявлении американской компании... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T02:16
2024-11-20T08:57
наука
spacex
индийский океан
дональд трамп
илон маск
земля
мексиканский залив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984743860_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3b55bdea51a0d5b0fbaf6563de469566.jpg
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Космический корабль Starship успешно приводнился в Индийском океане по итогам шестого тестового полета в среду, говорится в заявлении американской компании Илона Маска SpaceX."Приводнение подтверждено! Поздравляем всю команду SpaceX с захватывающим шестым летным испытанием Starship", - заявила компания в соцсети X.Starship начал свой полет примерно в 1 ночи по московскому времени, завершил его через примерно один час пять минут.Космический корабль вернулся на Землю, погрузившись в воды Индийского океана после совершенного ранее старта с ракетным ускорителем Super Heavy, который был успешно возвращен на стартовую площадку в Мексиканском заливе. Выигравший выборы президента США Дональд Трамп совместно с Маском посетил площадку запуска в Техасе.Первый тестовый запуск корабля состоялся в апреле 2023 года - тогда через несколько минут после запуска корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре был разрушен. Второй испытательный запуск провели в ноябре 2023 года, но вскоре после успешного разделения ступеней корабль разрушился, не достигнув орбиты. Третье испытание состоялось в марте 2024 года и было признано успешным. Четвертое испытание прошло в июне 2024 года, а 13 октября SpaceX сообщила, что Starship успешно приводнился в Индийском океане по итогам пятого тестового полета.Маск заявлял, что рассчитывает осуществить беспилотный полет Starship на Марс уже в ближайшие четыре года. Президент SpaceX Гвинн Шотвелл ранее заявила, что компания планирует значительно увеличить количество запусков Starship в период президентства Трампа, их число может достичь четырех сотен в ближайшие четыре года, сообщало издание Wall Street Journal.
https://ria.ru/20241026/boeing-1980202714.html
индийский океан
земля
мексиканский залив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Успешная посадка космического корабля Starship в Индийском океане
Космический корабль Starship успешно приводнился в Индийском океане (на видео) по итогам 6-го тестового полета, сообщает SpaceX. Ранее на площадку в Мексиканском заливе вернулась и первая ступень Starship - ракетный ускоритель Super Heavy.
2024-11-20T02:16
true
PT0M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984743860_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_221538cd7626ff7b92f7e10fe9f16ea1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
spacex, индийский океан, дональд трамп, илон маск, земля, мексиканский залив
Наука, SpaceX, Индийский океан, Дональд Трамп, Илон Маск, Земля, Мексиканский залив
SpaceX заявила об успешном завершении шестого тестового полета Starship

SpaceX: Starship приводнился в Индийском океане по итогам тестового полета

Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Космический корабль Starship успешно приводнился в Индийском океане по итогам шестого тестового полета в среду, говорится в заявлении американской компании Илона Маска SpaceX.
«
"Приводнение подтверждено! Поздравляем всю команду SpaceX с захватывающим шестым летным испытанием Starship", - заявила компания в соцсети X.
Starship начал свой полет примерно в 1 ночи по московскому времени, завершил его через примерно один час пять минут.
Космический корабль вернулся на Землю, погрузившись в воды Индийского океана после совершенного ранее старта с ракетным ускорителем Super Heavy, который был успешно возвращен на стартовую площадку в Мексиканском заливе. Выигравший выборы президента США Дональд Трамп совместно с Маском посетил площадку запуска в Техасе.
Первый тестовый запуск корабля состоялся в апреле 2023 года - тогда через несколько минут после запуска корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре был разрушен. Второй испытательный запуск провели в ноябре 2023 года, но вскоре после успешного разделения ступеней корабль разрушился, не достигнув орбиты. Третье испытание состоялось в марте 2024 года и было признано успешным. Четвертое испытание прошло в июне 2024 года, а 13 октября SpaceX сообщила, что Starship успешно приводнился в Индийском океане по итогам пятого тестового полета.
Маск заявлял, что рассчитывает осуществить беспилотный полет Starship на Марс уже в ближайшие четыре года. Президент SpaceX Гвинн Шотвелл ранее заявила, что компания планирует значительно увеличить количество запусков Starship в период президентства Трампа, их число может достичь четырех сотен в ближайшие четыре года, сообщало издание Wall Street Journal.
Здание компании Boeing в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
"Пал под натиском SpaceХ". Boeing теряет свой космический бизнес
26 октября, 04:09
 
НаукаSpaceXИндийский океанДональд ТрампИлон МаскЗемляМексиканский залив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала