https://ria.ru/20241120/starship-1984723974.html
Starship успешно приводнился по итогам шестого тестового полета
Starship успешно приводнился по итогам шестого тестового полета - РИА Новости, 20.11.2024
Starship успешно приводнился по итогам шестого тестового полета
Ракетный ускоритель Super Heavy космического корабля Starship успешно приводнился обратно на площадке запуска в Мексиканском заливе, заявила в среду... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T01:11
2024-11-20T01:11
2024-11-20T08:58
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Ракетный ускоритель Super Heavy космического корабля Starship успешно приводнился обратно на площадке запуска в Мексиканском заливе, заявила в среду американская компания SpaceX в ходе осуществления шестого тестового запуска."Super Heavy включает посадочный импульс тяги и мягко приводняется в Мексиканском заливе", - заявила компания в соцсети X.Ранее SpaceX произвела шестой тестовый запуск создаваемого для полетов на Луну и Марс космического корабля Starship. Выигравший выборы президента США Дональд Трамп совместно со своим соратником - миллиардером Илоном Маском - посетил площадку запуска принадлежащей Маску компании SpaceX в Техасе.Первый тестовый запуск корабля состоялся в апреле 2023 года - тогда через несколько минут после запуска корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре был разрушен. Второй испытательный запуск провели в ноябре 2023 года, но вскоре после успешного разделения ступеней корабль разрушился, не достигнув орбиты. Третье испытание состоялось в марте 2024 года и было признано успешным. Четвертое испытание прошло в июне 2024 года, а 13 октября SpaceX сообщила, что Starship успешно приводнился в Индийском океане по итогам пятого тестового полета.Маск заявлял, что рассчитывает осуществить беспилотный полет Starship на Марс уже в ближайшие четыре года. Президент SpaceX Гвинн Шотвелл ранее заявила, что компания планирует значительно увеличить количество запусков Starship в период президентства Трампа, их число может достичь четырех сотен в ближайшие четыре года, сообщало издание Wall Street Journal.
https://ria.ru/20241116/spacex-1984108252.html
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Успешная посадка космического корабля Starship в Индийском океане
Космический корабль Starship успешно приводнился в Индийском океане (на видео) по итогам 6-го тестового полета, сообщает SpaceX. Ранее на площадку в Мексиканском заливе вернулась и первая ступень Starship - ракетный ускоритель Super Heavy.
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starship, дональд трамп, марс, мексиканский залив, луна, илон маск, spacex
Наука, Starship, Дональд Трамп, Марс, Мексиканский залив, Луна, Илон Маск, SpaceX
Starship успешно приводнился по итогам шестого тестового полета
SpaceX: корабль Starship успешно приводнился по итогам шестого тестового полета