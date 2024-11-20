https://ria.ru/20241120/starship-1984723582.html

SpaceX осуществила шестой тестовый запуск Starship

SpaceX осуществила шестой тестовый запуск Starship - РИА Новости, 20.11.2024

SpaceX осуществила шестой тестовый запуск Starship

Американская компания SpaceX осуществила шестой тестовый запуск космического корабля Starship, следует из трансляции на сайте компании. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T01:01

2024-11-20T01:01

2024-11-20T10:55

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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Американская компания SpaceX осуществила шестой тестовый запуск космического корабля Starship, следует из трансляции на сайте компании.Запуск состоялся около 1 ночи мск.Среди целей полета Starship – возврат ракетного ускорителя Super Heavy на стартовую площадку, повторное включение корабельного двигателя Raptor в космосе, а также серия экспериментов с теплозащитой и отработка маневрирования для возврата корабля на Землю, в акваторию Индийского океана.Первый тестовый запуск корабля состоялся в апреле 2023 года - тогда через несколько минут после запуска корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре был разрушен. Второй испытательный запуск провели в ноябре 2023 года, но вскоре после успешного разделения ступеней корабль разрушился, не достигнув орбиты. Третье испытание состоялось в марте 2024 года и было признано успешным. Четвертое испытание прошло в июне 2024 года. 13 октября SpaceX сообщила, что Starship успешно приводнился в Индийском океане по итогам пятого тестового полета.Маск заявлял, что рассчитывает осуществить беспилотный полет Starship на Марс уже в ближайшие четыре года. Президент SpaceX Гвинн Шотвелл ранее заявила, что компания планирует значительно увеличить количество запусков Starship в период президентства Трампа, их число может достичь четырех сотен в ближайшие четыре года, сообщало издание Wall Street Journal.

https://ria.ru/20241116/spacex-1984108252.html

https://ria.ru/20241013/spacex-1977842475.html

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spacex, индийский океан, земля, марс