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SpaceX осуществила шестой тестовый запуск Starship - РИА Новости, 20.11.2024
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Наука
 
01:01 20.11.2024 (обновлено: 10:55 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/starship-1984723582.html
SpaceX осуществила шестой тестовый запуск Starship
SpaceX осуществила шестой тестовый запуск Starship - РИА Новости, 20.11.2024
SpaceX осуществила шестой тестовый запуск Starship
Американская компания SpaceX осуществила шестой тестовый запуск космического корабля Starship, следует из трансляции на сайте компании. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T01:01
2024-11-20T10:55
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Американская компания SpaceX осуществила шестой тестовый запуск космического корабля Starship, следует из трансляции на сайте компании.Запуск состоялся около 1 ночи мск.Среди целей полета Starship – возврат ракетного ускорителя Super Heavy на стартовую площадку, повторное включение корабельного двигателя Raptor в космосе, а также серия экспериментов с теплозащитой и отработка маневрирования для возврата корабля на Землю, в акваторию Индийского океана.Первый тестовый запуск корабля состоялся в апреле 2023 года - тогда через несколько минут после запуска корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре был разрушен. Второй испытательный запуск провели в ноябре 2023 года, но вскоре после успешного разделения ступеней корабль разрушился, не достигнув орбиты. Третье испытание состоялось в марте 2024 года и было признано успешным. Четвертое испытание прошло в июне 2024 года. 13 октября SpaceX сообщила, что Starship успешно приводнился в Индийском океане по итогам пятого тестового полета.Маск заявлял, что рассчитывает осуществить беспилотный полет Starship на Марс уже в ближайшие четыре года. Президент SpaceX Гвинн Шотвелл ранее заявила, что компания планирует значительно увеличить количество запусков Starship в период президентства Трампа, их число может достичь четырех сотен в ближайшие четыре года, сообщало издание Wall Street Journal.
https://ria.ru/20241116/spacex-1984108252.html
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spacex, индийский океан, земля, марс
Наука, SpaceX, Индийский океан, Земля, Марс
SpaceX осуществила шестой тестовый запуск Starship

SpaceX осуществила шестой тестовый запуск космического корабля Starship

© AP Photo / Eric GayЗапуск космического корабля Starship. 19 ноября 2024
Запуск космического корабля Starship. 19 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© AP Photo / Eric Gay
Запуск космического корабля Starship. 19 ноября 2024
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Американская компания SpaceX осуществила шестой тестовый запуск космического корабля Starship, следует из трансляции на сайте компании.
Запуск состоялся около 1 ночи мск.
Среди целей полета Starship – возврат ракетного ускорителя Super Heavy на стартовую площадку, повторное включение корабельного двигателя Raptor в космосе, а также серия экспериментов с теплозащитой и отработка маневрирования для возврата корабля на Землю, в акваторию Индийского океана.
Старт ракеты-носителя SpaceX с ракетой Starship на космодроме в Бока-Чика, Техас - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
SpaceX планирует сотни запусков Starship при Трампе, пишет WSJ
16 ноября, 04:13
Первый тестовый запуск корабля состоялся в апреле 2023 года - тогда через несколько минут после запуска корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре был разрушен. Второй испытательный запуск провели в ноябре 2023 года, но вскоре после успешного разделения ступеней корабль разрушился, не достигнув орбиты. Третье испытание состоялось в марте 2024 года и было признано успешным. Четвертое испытание прошло в июне 2024 года. 13 октября SpaceX сообщила, что Starship успешно приводнился в Индийском океане по итогам пятого тестового полета.
Маск заявлял, что рассчитывает осуществить беспилотный полет Starship на Марс уже в ближайшие четыре года. Президент SpaceX Гвинн Шотвелл ранее заявила, что компания планирует значительно увеличить количество запусков Starship в период президентства Трампа, их число может достичь четырех сотен в ближайшие четыре года, сообщало издание Wall Street Journal.
Корабль Starship на космодроме в Бока-Чика, штат Техас - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
SpaceX провела успешную посадку первой ступени корабля Starship
13 октября, 16:44
 
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