В США заявили, что не смогут достичь новых соглашений по разоружению
ISAB: США не смогут достичь новых соглашений по разоружению в ближайшее время
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЛюди у здания Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Люди у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Соединенные Штаты не смогут в ближайшее время достичь новых соглашений по разоружению из-за сложной геополитической обстановки и отсутствия политической воли среди ядерных держав, говорится в докладе Совета по международной безопасности (International Security Advisory Board, ISAB), подготовленном для госдепартамента США.
В документе подчеркивается, что "на данном историческом этапе США находятся в состоянии ожидания": стратегическая обстановка ограничивает возможности институтов, и даже их значительные реформы не приведут к прогрессу в контроле над вооружениями и снижении ядерных рисков.
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"Попытки изменить существующую многостороннюю систему разоружения без ясного понимания того, каких результатов США хотят добиться, будут ошибкой", - отмечается в документе. Его авторы указывают, что любые изменения потребуют согласия Москвы и Пекина, что маловероятно из-за их позиции, которая, по их словам, направлена против ядерной прозрачности и ограничений.
Несмотря на это, США должны сосредоточиться на мерах по снижению ядерных рисков и контролю над вооружениями. По мнению экспертов ISAB, успех на этих направлениях укрепит глобальную стабильность, уменьшит риск применения ядерного оружия и может создать условия для долгосрочного прогресса в разоружении.
В докладе также уточняется, что представленные в нем выводы отражают позицию ISAB как независимого консультативного органа и не являются официальной точкой зрения госдепартамента или других правительственных структур США.