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В США заявили, что не смогут достичь новых соглашений по разоружению - РИА Новости, 20.11.2024
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20:50 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/ssha-1984910500.html
В США заявили, что не смогут достичь новых соглашений по разоружению
В США заявили, что не смогут достичь новых соглашений по разоружению - РИА Новости, 20.11.2024
В США заявили, что не смогут достичь новых соглашений по разоружению
Соединенные Штаты не смогут в ближайшее время достичь новых соглашений по разоружению из-за сложной геополитической обстановки и отсутствия политической воли... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T20:50
2024-11-20T20:50
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Соединенные Штаты не смогут в ближайшее время достичь новых соглашений по разоружению из-за сложной геополитической обстановки и отсутствия политической воли среди ядерных держав, говорится в докладе Совета по международной безопасности (International Security Advisory Board, ISAB), подготовленном для госдепартамента США. В документе подчеркивается, что "на данном историческом этапе США находятся в состоянии ожидания": стратегическая обстановка ограничивает возможности институтов, и даже их значительные реформы не приведут к прогрессу в контроле над вооружениями и снижении ядерных рисков. Основным препятствием для разоружения, согласно докладу, является не недостаточность институциональных механизмов для переговоров, а отсутствие стремления ядерных государств, включая Россию и Китай, к снижению угроз. "Попытки изменить существующую многостороннюю систему разоружения без ясного понимания того, каких результатов США хотят добиться, будут ошибкой", - отмечается в документе. Его авторы указывают, что любые изменения потребуют согласия Москвы и Пекина, что маловероятно из-за их позиции, которая, по их словам, направлена против ядерной прозрачности и ограничений. Несмотря на это, США должны сосредоточиться на мерах по снижению ядерных рисков и контролю над вооружениями. По мнению экспертов ISAB, успех на этих направлениях укрепит глобальную стабильность, уменьшит риск применения ядерного оружия и может создать условия для долгосрочного прогресса в разоружении. В докладе также уточняется, что представленные в нем выводы отражают позицию ISAB как независимого консультативного органа и не являются официальной точкой зрения госдепартамента или других правительственных структур США.
https://ria.ru/20241120/pomosch-1984879996.html
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в мире, сша, россия, китай
В мире, США, Россия, Китай
В США заявили, что не смогут достичь новых соглашений по разоружению

ISAB: США не смогут достичь новых соглашений по разоружению в ближайшее время

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЛюди у здания Капитолия в Вашингтоне
Люди у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Люди у здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Соединенные Штаты не смогут в ближайшее время достичь новых соглашений по разоружению из-за сложной геополитической обстановки и отсутствия политической воли среди ядерных держав, говорится в докладе Совета по международной безопасности (International Security Advisory Board, ISAB), подготовленном для госдепартамента США.
В документе подчеркивается, что "на данном историческом этапе США находятся в состоянии ожидания": стратегическая обстановка ограничивает возможности институтов, и даже их значительные реформы не приведут к прогрессу в контроле над вооружениями и снижении ядерных рисков.
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Основным препятствием для разоружения, согласно докладу, является не недостаточность институциональных механизмов для переговоров, а отсутствие стремления ядерных государств, включая Россию и Китай, к снижению угроз.
"Попытки изменить существующую многостороннюю систему разоружения без ясного понимания того, каких результатов США хотят добиться, будут ошибкой", - отмечается в документе. Его авторы указывают, что любые изменения потребуют согласия Москвы и Пекина, что маловероятно из-за их позиции, которая, по их словам, направлена против ядерной прозрачности и ограничений.
Несмотря на это, США должны сосредоточиться на мерах по снижению ядерных рисков и контролю над вооружениями. По мнению экспертов ISAB, успех на этих направлениях укрепит глобальную стабильность, уменьшит риск применения ядерного оружия и может создать условия для долгосрочного прогресса в разоружении.
В докладе также уточняется, что представленные в нем выводы отражают позицию ISAB как независимого консультативного органа и не являются официальной точкой зрения госдепартамента или других правительственных структур США.
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