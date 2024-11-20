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Эксперт рассказал, зачем США разрешили Киеву наносить удары по России - РИА Новости, 20.11.2024
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14:52 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/ssha-1984838279.html
Эксперт рассказал, зачем США разрешили Киеву наносить удары по России
Эксперт рассказал, зачем США разрешили Киеву наносить удары по России - РИА Новости, 20.11.2024
Эксперт рассказал, зачем США разрешили Киеву наносить удары по России
Нынешняя администрация США, если она действительно дала разрешение Киеву наносить удары дальнобойными ракетами по территории России, хочет вынудить победившего... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T14:52
2024-11-20T14:52
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ГААГА, 20 ноя - РИА Новости. Нынешняя администрация США, если она действительно дала разрешение Киеву наносить удары дальнобойными ракетами по территории России, хочет вынудить победившего на президентских выборах Дональда Трампа продолжать конфликт на Украине, заявил РИА Новости голландский аналитик и эксперт по геополитике Йост Нимёллер. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров. "Официально не объявлялось, что американцы дали такое разрешение, но утечка этой информации в СМИ может иметь какой-то политический смысл. В любом случае, если это действительно так, это приведет к очень опасной эскалации", - считает Нимёллер. По его словам, в ответ Россия может, например, разместить свои ракеты на Ближнем Востоке, и тогда ситуация будет близка к третьей мировой войне. Эксперт не исключил, что члены нынешней администрации президента США Джо Байдена, которые настроены против выигравшего президентские выборы Дональда Трампа, хотят усложнить ему в будущем возможность содействия мирному решению по Украине. "Эти люди в Вашингтоне не хотят останавливать войну. И когда Трамп вступит в должность президента, ему придется продолжать эту войну, ведь это решение не так легко отменить. Вы видели, например, что, когда Барак Обама стал американским президентом, война в Ираке продолжилась, и ему потребовались годы и годы, чтобы ее прекратить", - заявил аналитик. Украинские СМИ РБК-Украина и "Цензор.НЕТ" 19 ноября написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах. Однако позднее украинский телеканал "24 канал" сообщил, что в Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
https://ria.ru/20241118/tramp-1984311643.html
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россия, сша, украина, дональд трамп, джо байден, владимир путин, вооруженные силы украины, евросоюз, рбк (медиагруппа), в мире
Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Джо Байден, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, РБК (медиагруппа), В мире
Эксперт рассказал, зачем США разрешили Киеву наносить удары по России

Нимёллер: США хотят вынудить Трампа продолжать конфликт на Украине

© AP Photo / Jacquelyn MartinПриспущенный флаг напротив здания Капитолия США
Приспущенный флаг напротив здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Приспущенный флаг напротив здания Капитолия США. Архивное фото
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ГААГА, 20 ноя - РИА Новости. Нынешняя администрация США, если она действительно дала разрешение Киеву наносить удары дальнобойными ракетами по территории России, хочет вынудить победившего на президентских выборах Дональда Трампа продолжать конфликт на Украине, заявил РИА Новости голландский аналитик и эксперт по геополитике Йост Нимёллер.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. По словам источников, первые удары вглубь территории России, скорее всего, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что такое разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 километров.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Команда Трампа прокомментировала разрешение Киеву бить вглубь России
18 ноября, 05:05
"Официально не объявлялось, что американцы дали такое разрешение, но утечка этой информации в СМИ может иметь какой-то политический смысл. В любом случае, если это действительно так, это приведет к очень опасной эскалации", - считает Нимёллер.
По его словам, в ответ Россия может, например, разместить свои ракеты на Ближнем Востоке, и тогда ситуация будет близка к третьей мировой войне.
Эксперт не исключил, что члены нынешней администрации президента США Джо Байдена, которые настроены против выигравшего президентские выборы Дональда Трампа, хотят усложнить ему в будущем возможность содействия мирному решению по Украине.
"Эти люди в Вашингтоне не хотят останавливать войну. И когда Трамп вступит в должность президента, ему придется продолжать эту войну, ведь это решение не так легко отменить. Вы видели, например, что, когда Барак Обама стал американским президентом, война в Ираке продолжилась, и ему потребовались годы и годы, чтобы ее прекратить", - заявил аналитик.
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Инфографика
Украинские СМИ РБК-Украина и "Цензор.НЕТ" 19 ноября написали, что ВСУ впервые нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS по территории России в международно признанных границах. Однако позднее украинский телеканал "24 канал" сообщил, что в Генштабе ВСУ не подтвердили эту информацию.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ.
Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
В Госдуме назвали решение по ударам вглубь России ошибочным
18 ноября, 11:08
 
РоссияСШАУкраинаДональд ТрампДжо БайденВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныЕвросоюзРБК (медиагруппа)В мире
 
 
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