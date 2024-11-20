https://ria.ru/20241120/spetsoperatsiya-1984796302.html

ВС России уничтожили до 50 украинских военных в Сумской области

ВС России уничтожили до 50 украинских военных в Сумской области - РИА Новости, 20.11.2024

ВС России уничтожили до 50 украинских военных в Сумской области

Российские войска ракетным ударом уничтожили до полусотни украинских военных в Юнаковке Сумской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T12:38

2024-11-20T12:38

2024-11-20T13:07

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вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Российские войска ракетным ударом уничтожили до полусотни украинских военных в Юнаковке Сумской области, сообщило Минобороны."В результате удара уничтожено до 50 боевиков, 12 боевых бронированных машин и шесть единиц автомобильной техники", — уточнили в ведомстве.Целью была ротная тактическая группа 2-го десантно-штурмового батальона 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.Сумская область находится на северо-востоке Украины, здесь ВСУ размещают резервы для попытки вторжения на территорию России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ракетный удар по Юнаковке Сумской области Минобороны России показало кадры ракетного удара по Юнаковке Сумской области, в результате которого уничтожено до 50 военных ВСУ и 18 единиц техники 2024-11-20T12:38 true PT0M13S

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россия, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность