https://ria.ru/20241120/spetsoperatsiya-1984796302.html
ВС России уничтожили до 50 украинских военных в Сумской области
ВС России уничтожили до 50 украинских военных в Сумской области - РИА Новости, 20.11.2024
ВС России уничтожили до 50 украинских военных в Сумской области
Российские войска ракетным ударом уничтожили до полусотни украинских военных в Юнаковке Сумской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T12:38
2024-11-20T12:38
2024-11-20T13:07
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Российские войска ракетным ударом уничтожили до полусотни украинских военных в Юнаковке Сумской области, сообщило Минобороны."В результате удара уничтожено до 50 боевиков, 12 боевых бронированных машин и шесть единиц автомобильной техники", — уточнили в ведомстве.Целью была ротная тактическая группа 2-го десантно-штурмового батальона 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.Сумская область находится на северо-востоке Украины, здесь ВСУ размещают резервы для попытки вторжения на территорию России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Ракетный удар по Юнаковке Сумской области
Минобороны России показало кадры ракетного удара по Юнаковке Сумской области, в результате которого уничтожено до 50 военных ВСУ и 18 единиц техники
2024-11-20T12:38
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россия, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили до 50 украинских военных в Сумской области
ВС России уничтожили до 50 украинских военных в Юнаковке Сумской области