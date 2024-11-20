https://ria.ru/20241120/spetsoperatsiya-1984790105.html

В Кремле прокомментировали сообщения о возможном авиаударе по Киеву

В Кремле прокомментировали сообщения о возможном авиаударе по Киеву - РИА Новости, 20.11.2024

В Кремле прокомментировали сообщения о возможном авиаударе по Киеву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о якобы возможном авиаударе по Киеву, о котором сообщило посольство Соединенных Штатов... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T12:12

2024-11-20T12:12

2024-11-20T12:12

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украина

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дмитрий песков

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о якобы возможном авиаударе по Киеву, о котором сообщило посольство Соединенных Штатов Америки на Украине, связан с ходом специальной военной операции и относится к исключительной прерогативе министерства обороны Российской Федерации. Ранее посольство США на Украине сообщило о закрытии на фоне получения сообщения о якобы возможной мощной воздушной атаке 20 ноября. "Эта тема, которая не входит в нашу компетенцию, все-таки это касается, непосредственно, хода СВО, и этот вопрос относится исключительно к прерогативе министерства обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как Кремль может прокомментировать сообщение посольства США о возможном авиаударе по Киеву. Ранее в среду украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Броварах, Житомире, Полтаве и Харьковской области. По данным начальника киевской городской военной администрации Сергея Попко, в Киевской области звучали взрывы, связанные с работой украинской ПВО.

https://ria.ru/20241120/kiev-1984748674.html

https://ria.ru/20240709/peskov-1958436544.html

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, украина, сша, дмитрий песков