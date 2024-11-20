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В Кремле прокомментировали сообщения о возможном авиаударе по Киеву - РИА Новости, 20.11.2024
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12:12 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/spetsoperatsiya-1984790105.html
В Кремле прокомментировали сообщения о возможном авиаударе по Киеву
В Кремле прокомментировали сообщения о возможном авиаударе по Киеву - РИА Новости, 20.11.2024
В Кремле прокомментировали сообщения о возможном авиаударе по Киеву
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о якобы возможном авиаударе по Киеву, о котором сообщило посольство Соединенных Штатов... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T12:12
2024-11-20T12:12
в мире
киев
украина
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о якобы возможном авиаударе по Киеву, о котором сообщило посольство Соединенных Штатов Америки на Украине, связан с ходом специальной военной операции и относится к исключительной прерогативе министерства обороны Российской Федерации. Ранее посольство США на Украине сообщило о закрытии на фоне получения сообщения о якобы возможной мощной воздушной атаке 20 ноября. "Эта тема, которая не входит в нашу компетенцию, все-таки это касается, непосредственно, хода СВО, и этот вопрос относится исключительно к прерогативе министерства обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как Кремль может прокомментировать сообщение посольства США о возможном авиаударе по Киеву. Ранее в среду украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Броварах, Житомире, Полтаве и Харьковской области. По данным начальника киевской городской военной администрации Сергея Попко, в Киевской области звучали взрывы, связанные с работой украинской ПВО.
https://ria.ru/20241120/kiev-1984748674.html
https://ria.ru/20240709/peskov-1958436544.html
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в мире, киев, украина, сша, дмитрий песков
В мире, Киев, Украина, США, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали сообщения о возможном авиаударе по Киеву

Песков: вопрос о возможном авиаударе по Киеву связан с ходом спецоперации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о якобы возможном авиаударе по Киеву, о котором сообщило посольство Соединенных Штатов Америки на Украине, связан с ходом специальной военной операции и относится к исключительной прерогативе министерства обороны Российской Федерации.
Ранее посольство США на Украине сообщило о закрытии на фоне получения сообщения о якобы возможной мощной воздушной атаке 20 ноября.
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Посольство США в Киеве закрыли из-за сообщения о воздушной атаке
Вчера, 09:37
"Эта тема, которая не входит в нашу компетенцию, все-таки это касается, непосредственно, хода СВО, и этот вопрос относится исключительно к прерогативе министерства обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как Кремль может прокомментировать сообщение посольства США о возможном авиаударе по Киеву.
Ранее в среду украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Броварах, Житомире, Полтаве и Харьковской области. По данным начальника киевской городской военной администрации Сергея Попко, в Киевской области звучали взрывы, связанные с работой украинской ПВО.
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