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Российские бойцы закрепились в центральной части Часова Яра, заявил Марочко - РИА Новости, 20.11.2024
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08:05 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/spetsoperatsiya-1984738615.html
Российские бойцы закрепились в центральной части Часова Яра, заявил Марочко
Российские бойцы закрепились в центральной части Часова Яра, заявил Марочко - РИА Новости, 20.11.2024
Российские бойцы закрепились в центральной части Часова Яра, заявил Марочко
Российские силы закрепились в районе административных зданий города Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T08:05
2024-11-20T08:05
в мире
часов яр
донбасс
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андрей марочко
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 20 ноя - РИА Новости. Российские силы закрепились в районе административных зданий города Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "За несколько последних суток ВС РФ удалось осуществить успешные штурмовые действия в населенном пункте Часов Яр. Прорвав оборонительную линию ВФУ, наши войска от северо-восточной окраины города продвинулись на 1,5 километра и закрепились в районе административных зданий в центральной части города", - сообщил Марочко. Он уточнил, что украинское командование всячески пытается стабилизировать ситуацию, но по косвенным признакам можно говорить о нехватке ресурсов у ВСУ.
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в мире, часов яр, донбасс, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
В мире, Часов Яр, Донбасс, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские бойцы закрепились в центральной части Часова Яра, заявил Марочко

Марочко: ВС России закрепились в районе административных зданий Часова Яра

© Минобороны РФИнженерно-саперные подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ разминируют освобожденные кварталы Часов Яра в Донецкой Народной Республике
Инженерно-саперные подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ разминируют освобожденные кварталы Часов Яра в Донецкой Народной Республике - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Минобороны РФ
Инженерно-саперные подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ разминируют освобожденные кварталы Часов Яра в Донецкой Народной Республике. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 20 ноя - РИА Новости. Российские силы закрепились в районе административных зданий города Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
"За несколько последних суток ВС РФ удалось осуществить успешные штурмовые действия в населенном пункте Часов Яр. Прорвав оборонительную линию ВФУ, наши войска от северо-восточной окраины города продвинулись на 1,5 километра и закрепились в районе административных зданий в центральной части города", - сообщил Марочко.
Он уточнил, что украинское командование всячески пытается стабилизировать ситуацию, но по косвенным признакам можно говорить о нехватке ресурсов у ВСУ.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
"Азов"* прибыл в Часов Яр для устрашения подразделений ВСУ, сообщил Марочко
14 ноября, 08:08
 
В миреЧасов ЯрДонбассЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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