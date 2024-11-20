https://ria.ru/20241120/spetsoperatsiya-1984738615.html
Российские бойцы закрепились в центральной части Часова Яра, заявил Марочко
Российские бойцы закрепились в центральной части Часова Яра, заявил Марочко - РИА Новости, 20.11.2024
Российские бойцы закрепились в центральной части Часова Яра, заявил Марочко
Российские силы закрепились в районе административных зданий города Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T08:05
2024-11-20T08:05
2024-11-20T08:05
в мире
часов яр
донбасс
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972683182_8:0:1912:1071_1920x0_80_0_0_5ca3212e02710ecb9e821037f985d75a.jpg
ЛУГАНСК, 20 ноя - РИА Новости. Российские силы закрепились в районе административных зданий города Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "За несколько последних суток ВС РФ удалось осуществить успешные штурмовые действия в населенном пункте Часов Яр. Прорвав оборонительную линию ВФУ, наши войска от северо-восточной окраины города продвинулись на 1,5 километра и закрепились в районе административных зданий в центральной части города", - сообщил Марочко. Он уточнил, что украинское командование всячески пытается стабилизировать ситуацию, но по косвенным признакам можно говорить о нехватке ресурсов у ВСУ.
https://ria.ru/20241114/vsu-1983653471.html
часов яр
донбасс
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972683182_456:0:1884:1071_1920x0_80_0_0_c32c4fd446403b639478338e3f6d1baf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, часов яр, донбасс, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
В мире, Часов Яр, Донбасс, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские бойцы закрепились в центральной части Часова Яра, заявил Марочко
Марочко: ВС России закрепились в районе административных зданий Часова Яра