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Российские бойцы закрепились в центральной части Часова Яра, заявил Марочко

Российские бойцы закрепились в центральной части Часова Яра, заявил Марочко - РИА Новости, 20.11.2024

Российские бойцы закрепились в центральной части Часова Яра, заявил Марочко

Российские силы закрепились в районе административных зданий города Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T08:05

2024-11-20T08:05

2024-11-20T08:05

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андрей марочко

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 20 ноя - РИА Новости. Российские силы закрепились в районе административных зданий города Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "За несколько последних суток ВС РФ удалось осуществить успешные штурмовые действия в населенном пункте Часов Яр. Прорвав оборонительную линию ВФУ, наши войска от северо-восточной окраины города продвинулись на 1,5 километра и закрепились в районе административных зданий в центральной части города", - сообщил Марочко. Он уточнил, что украинское командование всячески пытается стабилизировать ситуацию, но по косвенным признакам можно говорить о нехватке ресурсов у ВСУ.

https://ria.ru/20241114/vsu-1983653471.html

часов яр

донбасс

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, часов яр, донбасс, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины