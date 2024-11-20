https://ria.ru/20241120/spetsoperatsiya-1984737271.html

Марочко сообщил о бегстве боевиков ВСУ с позиций в районе Копанок

Марочко сообщил о бегстве боевиков ВСУ с позиций в районе Копанок - РИА Новости, 20.11.2024

Марочко сообщил о бегстве боевиков ВСУ с позиций в районе Копанок

Военные ВСУ самовольно оставили позиции на одном из участков на сватовско-кременском участке фронта, беглецов хотели расстрелять свои же, но безуспешно, сообщил РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T07:33

2024-11-20T07:33

2024-11-20T07:33

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

в мире

андрей марочко

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_bba063dcfc899ec84a05394edf81852b.jpg

ЛУГАНСК, 20 ноя - РИА Новости. Военные ВСУ самовольно оставили позиции на одном из участков на сватовско-кременском участке фронта, беглецов хотели расстрелять свои же, но безуспешно, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "На сватовско-кременском участке отмечен очередной факт самовольного оставления позиций вооруженных формирований Украины", - рассказал Марочко. Он уточнил, что в ходе интенсивных ударов ВС РФ по украинским позициям, расположенным в районе населенного пункта Копанки, было разбито несколько блиндажей и частично разрушена система траншей на передовой оборонительной линии ВСУ. "Не выдержав натиска, часть украинских боевиков (до отделения) самовольно оставили позиции и сбежали по направлению Новосергеевки. Оставшиеся на позициях вфушники пытались остановить дезертиров, ведя по ним огонь из стрелкового оружия, но беглецам удалось скрыться в лесополосе", - уточнил собеседник агентства.

https://ria.ru/20241120/kurakhovo-1984732360.html

https://ria.ru/20241120/snayper-1984603318.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, в мире, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф