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Марочко сообщил о бегстве боевиков ВСУ с позиций в районе Копанок - РИА Новости, 20.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:33 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/spetsoperatsiya-1984737271.html
Марочко сообщил о бегстве боевиков ВСУ с позиций в районе Копанок
Марочко сообщил о бегстве боевиков ВСУ с позиций в районе Копанок - РИА Новости, 20.11.2024
Марочко сообщил о бегстве боевиков ВСУ с позиций в районе Копанок
Военные ВСУ самовольно оставили позиции на одном из участков на сватовско-кременском участке фронта, беглецов хотели расстрелять свои же, но безуспешно, сообщил РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T07:33
2024-11-20T07:33
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
в мире
андрей марочко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 20 ноя - РИА Новости. Военные ВСУ самовольно оставили позиции на одном из участков на сватовско-кременском участке фронта, беглецов хотели расстрелять свои же, но безуспешно, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. "На сватовско-кременском участке отмечен очередной факт самовольного оставления позиций вооруженных формирований Украины", - рассказал Марочко. Он уточнил, что в ходе интенсивных ударов ВС РФ по украинским позициям, расположенным в районе населенного пункта Копанки, было разбито несколько блиндажей и частично разрушена система траншей на передовой оборонительной линии ВСУ. "Не выдержав натиска, часть украинских боевиков (до отделения) самовольно оставили позиции и сбежали по направлению Новосергеевки. Оставшиеся на позициях вфушники пытались остановить дезертиров, ведя по ним огонь из стрелкового оружия, но беглецам удалось скрыться в лесополосе", - уточнил собеседник агентства.
https://ria.ru/20241120/kurakhovo-1984732360.html
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луганская народная республика, в мире, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, В мире, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Марочко сообщил о бегстве боевиков ВСУ с позиций в районе Копанок

Марочко: бойцы ВСУ сбежали с позиций в районе Копанок

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 20 ноя - РИА Новости. Военные ВСУ самовольно оставили позиции на одном из участков на сватовско-кременском участке фронта, беглецов хотели расстрелять свои же, но безуспешно, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
"На сватовско-кременском участке отмечен очередной факт самовольного оставления позиций вооруженных формирований Украины", - рассказал Марочко.
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Он уточнил, что в ходе интенсивных ударов ВС РФ по украинским позициям, расположенным в районе населенного пункта Копанки, было разбито несколько блиндажей и частично разрушена система траншей на передовой оборонительной линии ВСУ.
"Не выдержав натиска, часть украинских боевиков (до отделения) самовольно оставили позиции и сбежали по направлению Новосергеевки. Оставшиеся на позициях вфушники пытались остановить дезертиров, ведя по ним огонь из стрелкового оружия, но беглецам удалось скрыться в лесополосе", - уточнил собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВ миреАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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