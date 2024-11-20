Рейтинг@Mail.ru
Кадровый состав ВСУ давно уничтожен, сообщил военный - РИА Новости, 20.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:41 20.11.2024 (обновлено: 11:23 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/spetsoperatsiya-1984731600.html
Кадровый состав ВСУ давно уничтожен, сообщил военный
Кадровый состав ВСУ давно уничтожен, сообщил военный - РИА Новости, 20.11.2024
Кадровый состав ВСУ давно уничтожен, сообщил военный
Кадровый состав украинской армии давно уничтожен, а насильно мобилизованные "дедушки" имеют крайне низкий уровень подготовки и моральный дух, сообщил РИА... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T04:41
2024-11-20T11:23
специальная военная операция на украине
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984773608_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_8ea7c52632a52179d8d767c4dd5aa5ff.jpg
ГЕНИЧЕСК, 20 ноя - РИА Новости. Кадровый состав украинской армии давно уничтожен, а насильно мобилизованные "дедушки" имеют крайне низкий уровень подготовки и моральный дух, сообщил РИА Новости минометчик из группировки войск "Днепр" с позывным Леший.&quot;Качество у них, однозначно, оно падает. Насильственная мобилизация — насильно мил не будешь. Это не поможет все. То есть кадровых военных уже давно повыбивали, а тех &quot;дедушек&quot;, которых они посылают — ну смысл?&quot; — сказал РИА Новости командир минометного расчета.Военный отметил, что боевой дух украинской армии падает. "Да, сдаются. Сдаются, когда хотят жить. Конечно, сдаются", — отметил офицер группировки "Днепр".
https://ria.ru/20241120/zelenskiy-1984730306.html
https://ria.ru/20241120/miny-1984730497.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984773608_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_90ca598a4a3bc7af7d1c30ac7e9cf222.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире
Специальная военная операция на Украине, В мире
Кадровый состав ВСУ давно уничтожен, сообщил военный

Боец ВС России с позывным Леший: кадровый состав ВСУ уже давно уничтожен

© Getty Images / Libkos/Liberov KostiantynУкраинский военный в окопе
Украинский военный в окопе - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Getty Images / Libkos/Liberov Kostiantyn
Украинский военный в окопе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 20 ноя - РИА Новости. Кадровый состав украинской армии давно уничтожен, а насильно мобилизованные "дедушки" имеют крайне низкий уровень подготовки и моральный дух, сообщил РИА Новости минометчик из группировки войск "Днепр" с позывным Леший.
«

"Качество у них, однозначно, оно падает. Насильственная мобилизация — насильно мил не будешь. Это не поможет все. То есть кадровых военных уже давно повыбивали, а тех "дедушек", которых они посылают — ну смысл?" — сказал РИА Новости командир минометного расчета.

Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Зеленский пожаловался Fox на угрозу поражения Украины без помощи США
Вчера, 03:55
Военный отметил, что боевой дух украинской армии падает.
"Да, сдаются. Сдаются, когда хотят жить. Конечно, сдаются", — отметил офицер группировки "Днепр".
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
WP: Байден разрешил передать Украине противопехотные мины
Вчера, 04:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала