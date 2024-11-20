https://ria.ru/20241120/spetsoperatsiya-1984731600.html

Кадровый состав ВСУ давно уничтожен, сообщил военный

Кадровый состав ВСУ давно уничтожен, сообщил военный - РИА Новости, 20.11.2024

Кадровый состав ВСУ давно уничтожен, сообщил военный

Кадровый состав украинской армии давно уничтожен, а насильно мобилизованные "дедушки" имеют крайне низкий уровень подготовки и моральный дух, сообщил РИА... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T04:41

2024-11-20T04:41

2024-11-20T11:23

специальная военная операция на украине

в мире

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ГЕНИЧЕСК, 20 ноя - РИА Новости. Кадровый состав украинской армии давно уничтожен, а насильно мобилизованные "дедушки" имеют крайне низкий уровень подготовки и моральный дух, сообщил РИА Новости минометчик из группировки войск "Днепр" с позывным Леший."Качество у них, однозначно, оно падает. Насильственная мобилизация — насильно мил не будешь. Это не поможет все. То есть кадровых военных уже давно повыбивали, а тех "дедушек", которых они посылают — ну смысл?" — сказал РИА Новости командир минометного расчета.Военный отметил, что боевой дух украинской армии падает. "Да, сдаются. Сдаются, когда хотят жить. Конечно, сдаются", — отметил офицер группировки "Днепр".

https://ria.ru/20241120/zelenskiy-1984730306.html

https://ria.ru/20241120/miny-1984730497.html

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