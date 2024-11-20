https://ria.ru/20241120/spetsoperatsiya-1984726466.html
В Тульской области пресекли атаку ВСУ с использованием БПЛА
В Тульской области пресекли атаку ВСУ с использованием БПЛА - РИА Новости, 20.11.2024
В Тульской области пресекли атаку ВСУ с использованием БПЛА
ПВО пресекла в Тульской области атаку противника с использованием БПЛА, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T01:56
2024-11-20T01:56
2024-11-20T02:08
специальная военная операция на украине
тульская область
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. ПВО пресекла в Тульской области атаку противника с использованием БПЛА, предварительно, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев."Сегодня ночью на территории Тульской области дежурными подразделениями ПВО Минобороны России пресечена атака противника с использованием БПЛА", - написал он в своем Telegram-канале.Миляев добавил, что, по предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. Ситуация находится под контролем.
https://ria.ru/20241120/udar-1984726669.html
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тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Тульской области пресекли атаку ВСУ с использованием БПЛА
Глава Тульской области Миляев сообщил о пресечении атаки ВСУ с применением БПЛА