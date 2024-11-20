https://ria.ru/20241120/sobyanin-1984876043.html

Собянин: проект "Зима в Москве" стартует 1 декабря

Собянин: проект "Зима в Москве" стартует 1 декабря - РИА Новости, 20.11.2024

Собянин: проект "Зима в Москве" стартует 1 декабря

Проект "Зима в Москве" стартует в столице 1 декабря, в рамках него будут работать более 1,9 тысячи локаций и пройдут крупнейшие зимние фестивали "Путешествие в... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T17:07

2024-11-20T17:07

2024-11-20T17:07

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Проект "Зима в Москве" стартует в столице 1 декабря, в рамках него будут работать более 1,9 тысячи локаций и пройдут крупнейшие зимние фестивали "Путешествие в Рождество", "Усадьбы Москвы", "Московское чаепитие", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Проект "Зима в Москве" стартует 1 декабря. Однако начало работы лыжных трасс и других объектов зависит от погодных условий. Мы хотим, чтобы "Зима в Москве" подарила праздник, наполненный теплом и уютом. Стала отличной возможностью сохранять активность, творить добро и помогать друг другу", - написал мэр в личном блоге. Он уточнил, что в рамках проекта будет работать свыше 1,9 тысячи локаций. В общей сложности город подготовил 25 уличных сцен и 110 крытых площадок, где можно организовать концерты, мастер-классы, лекции, спортивные праздники и другие мероприятия для москвичей. Собянин добавил, что участники СВО и члены их семей получат билеты на катки и детские елки. Также зимой пройдет традиционная благотворительная акция "Добрая елка", она поможет исполнить новогодние мечты детей от 3 до 17 лет, которые воспитываются в многодетных или малообеспеченных семьях, проходят лечение либо остались без попечения родителей. Помимо этого, 27 ноября стартует благотворительный проект "Исполни желание", в рамках него пройдет сбор подарков для детей с инвалидностью, пациентов московских больниц, учеников коррекционных школ и подопечных различных благотворительных фондов. "С 27 декабря по 11 января в Гостином дворе будет проходить традиционная "Ёлка Мэра". Гостей будут ждать новогоднее театрализованное представление и интерактивная программа в фойе с играми, развлечениями, фотозонами, игровой площадкой для самых маленьких, аттракционами и мастер-классами для всей семьи", - рассказал Собянин. Мэр сообщил, что лейтмотивом проекта "Зима в Москве" станут традиции России. На многих фестивальных площадках будут звучать популярные песни прошлых лет, пройдут тематические дискотеки, концерты и мастер-классы по созданию елочных игрушек и украшений в стиле ретро. "Благодаря "Голубому огоньку", танцам в ретродекорациях, фестивалю советских художественных и мультипликационных фильмов, лыжной ретрогонке и другим активностям горожане и туристы смогут почувствовать знакомую с детства атмосферу главного праздника зимы", - добавил он. Более 4,5 тысяч световых конструкций и ярких арт-объектов, около тысячи елей установят в Москве, пояснил мэр. Напротив ЦУМа будет работать выставка дизайнерских новогодних елок, украшенных по мотивам любимых советских фильмов. Также в городе пройдут два красочных фестиваля - "Город света", "Снег и лед". По словам Собянина, зимой в рамках фестиваля "Московское чаепитие" на Тверской площади и других городских площадках можно будет принять участие в чайных дегустациях, театрализованных флешмобах, танцах и музыкальных беседах. В парке Горького пройдет гастрономический фестиваль "Вкусные морозы", сообщил Собянин. Гостей ожидают выступления шеф-поваров и мастер-классы по приготовлению безалкогольного глинтвейна, леденцов-петушков и расписных пряников. "Одним из центров культурной программы "Зимы в Москве" станет кинопарк "Москино". Гостей будут ждать иммерсивные семейные шоу, винтажная фотозона фестиваля "Московское чаепитие", каток, лыжная и тюбинговая трассы, а также праздничная ярмарка "Путешествия в Рождество" с квестами, мастер-классами, творческими выступлениями и другими активностями", - поделился он. Мэр уточнил, что в столице также состоится самый большой новогодний квест за всю историю Москвы, нужно будет получить специальный паспорт путешественника и собрать печати при посещении разных фестивальных локаций за выполнение интересных заданий. Самые активные получат полезные подарки и памятные сувениры. "Балы-спектакли под открытым небом, зимние вечера в старинных московских особняках и другие события создадут атмосферу новогодней сказки для семей с детьми на фестивале "Усадьбы Москвы". Музыкальные и театральные вечера, мастер-классы в стенах исторических зданий будут посвящены семье и традициям дворянских династий", - написал он. Собянин добавил, что в городе также пройдет рождественский забег Дедов Морозов и флешмоб "Снегурочки на катке". Гости вспомнят русский хоккей в валенках, поиграют в снежный дартс и керлинг-боулинг, покатаются на коньках, лыжах и санках. Также в планах – благотворительные хоккейные матчи. "В новом зимнем сезоне проекта "Мой спортивный район" запланированы бесплатные тренировки по фитнесу, катанию на коньках и бегу на лыжах. Всего будет задействовано 115 городских локаций. Флагманскими площадками станут каток на Северном речном вокзале и лыжно-биатлонная трасса в Лужниках", - пояснил Собянин. Статус главного катка страны и самого большого катка Москвы вернет себе каток ВДНХ, уточнил мэр. Его площадь превысит 20 тысяч квадратных метров, на нем смогут кататься одновременно 4,8 тысячи человек. "Тема зимнего сезона ВДНХ в этом году – "Вдохновляя поколения". Гостей ожидает множество новинок. На катке появится Зона шоу, в которой посетители смогут без покупки билета наблюдать за представлениями на льду и сцене на удобных трибунах, рассчитанных на 326 посадочных мест. Для отдыха гостей предусмотрен подиум, где разместятся фуд-корты и арт-объекты. Также на ледовой арене будут проводиться сеансы игр в лазертаг и хоккей", - пояснил Собянин.

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https://ria.ru/20241116/sobyanin-1984870941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сергей собянин, москино, северный речной вокзал, дед мороз, городское хозяйство москвы