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Удар нанесен по опорным пунктам сил союзников сирийской армии у Пальмиры - РИА Новости, 20.11.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
14:17 20.11.2024 (обновлено: 17:51 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/siriya-1984824211.html
Удар нанесен по опорным пунктам сил союзников сирийской армии у Пальмиры
Удар нанесен по опорным пунктам сил союзников сирийской армии у Пальмиры - РИА Новости, 20.11.2024
Удар нанесен по опорным пунктам сил союзников сирийской армии у Пальмиры
Удар нанесен по опорным пунктам сил союзников сирийской армии в пустыне возле Пальмиры на востоке сирийской провинции Хомс, сообщил РИА Новости полевой... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T14:17
2024-11-20T17:51
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ДАМАСК, 20 ноя - РИА Новости. Удар нанесен по опорным пунктам сил союзников сирийской армии в пустыне возле Пальмиры на востоке сирийской провинции Хомс, сообщил РИА Новости полевой источник."Атакованы опорные пункты союзных сирийской армии сил в пустыне Пальмиры... в восточной части провинции Хомс", - сообщил собеседник агентства.Как рассказал агентству глава больницы Пальмиры Валид Ауда, вследствие удара в больницу Пальмиры поступило большое количество убитых и раненых.Сирийское агентство САНА передает, что город Пальмиру атаковали ВВС Израиля. По данным корреспондента агентства, атаке подверглись жилые дома и промышленная часть города.
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в мире, пальмира, сирия
Война в Сирии, В мире, Пальмира, Сирия
Удар нанесен по опорным пунктам сил союзников сирийской армии у Пальмиры

Удар нанесен по опорным пунктам сил союзников армии САР в пустыне у Пальмиры

© Фото : соцсетиИзраильский удар по Пальмире. 20 ноября 2024
Израильский удар по Пальмире. 20 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© Фото : соцсети
Израильский удар по Пальмире. 20 ноября 2024
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ДАМАСК, 20 ноя - РИА Новости. Удар нанесен по опорным пунктам сил союзников сирийской армии в пустыне возле Пальмиры на востоке сирийской провинции Хомс, сообщил РИА Новости полевой источник.
"Атакованы опорные пункты союзных сирийской армии сил в пустыне Пальмиры... в восточной части провинции Хомс", - сообщил собеседник агентства.
Как рассказал агентству глава больницы Пальмиры Валид Ауда, вследствие удара в больницу Пальмиры поступило большое количество убитых и раненых.
Сирийское агентство САНА передает, что город Пальмиру атаковали ВВС Израиля. По данным корреспондента агентства, атаке подверглись жилые дома и промышленная часть города.
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