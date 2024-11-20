https://ria.ru/20241120/siriya-1984824211.html

Удар нанесен по опорным пунктам сил союзников сирийской армии у Пальмиры

Удар нанесен по опорным пунктам сил союзников сирийской армии у Пальмиры - РИА Новости, 20.11.2024

Удар нанесен по опорным пунктам сил союзников сирийской армии у Пальмиры

Удар нанесен по опорным пунктам сил союзников сирийской армии в пустыне возле Пальмиры на востоке сирийской провинции Хомс, сообщил РИА Новости полевой... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T14:17

2024-11-20T14:17

2024-11-20T17:51

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ДАМАСК, 20 ноя - РИА Новости. Удар нанесен по опорным пунктам сил союзников сирийской армии в пустыне возле Пальмиры на востоке сирийской провинции Хомс, сообщил РИА Новости полевой источник."Атакованы опорные пункты союзных сирийской армии сил в пустыне Пальмиры... в восточной части провинции Хомс", - сообщил собеседник агентства.Как рассказал агентству глава больницы Пальмиры Валид Ауда, вследствие удара в больницу Пальмиры поступило большое количество убитых и раненых.Сирийское агентство САНА передает, что город Пальмиру атаковали ВВС Израиля. По данным корреспондента агентства, атаке подверглись жилые дома и промышленная часть города.

https://ria.ru/20241113/aviabaza-1983430174.html

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Варвара Скокшина

в мире, пальмира, сирия