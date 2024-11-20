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Удар нанесен по опорным пунктам сил союзников сирийской армии у Пальмиры
Удар нанесен по опорным пунктам сил союзников сирийской армии у Пальмиры - РИА Новости, 20.11.2024
Удар нанесен по опорным пунктам сил союзников сирийской армии у Пальмиры
Удар нанесен по опорным пунктам сил союзников сирийской армии в пустыне возле Пальмиры на востоке сирийской провинции Хомс, сообщил РИА Новости полевой... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T14:17
2024-11-20T14:17
2024-11-20T17:51
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ДАМАСК, 20 ноя - РИА Новости. Удар нанесен по опорным пунктам сил союзников сирийской армии в пустыне возле Пальмиры на востоке сирийской провинции Хомс, сообщил РИА Новости полевой источник."Атакованы опорные пункты союзных сирийской армии сил в пустыне Пальмиры... в восточной части провинции Хомс", - сообщил собеседник агентства.Как рассказал агентству глава больницы Пальмиры Валид Ауда, вследствие удара в больницу Пальмиры поступило большое количество убитых и раненых.Сирийское агентство САНА передает, что город Пальмиру атаковали ВВС Израиля. По данным корреспондента агентства, атаке подверглись жилые дома и промышленная часть города.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, пальмира, сирия
Война в Сирии, В мире, Пальмира, Сирия
Удар нанесен по опорным пунктам сил союзников сирийской армии у Пальмиры
Удар нанесен по опорным пунктам сил союзников армии САР в пустыне у Пальмиры
ДАМАСК, 20 ноя - РИА Новости. Удар нанесен по опорным пунктам сил союзников сирийской армии в пустыне возле Пальмиры на востоке сирийской провинции Хомс, сообщил РИА Новости полевой источник.
"Атакованы опорные пункты союзных сирийской армии сил в пустыне Пальмиры
... в восточной части провинции Хомс", - сообщил собеседник агентства.
Как рассказал агентству глава больницы Пальмиры Валид Ауда, вследствие удара в больницу Пальмиры поступило большое количество убитых и раненых.
Сирийское агентство САНА передает, что город Пальмиру атаковали ВВС Израиля. По данным корреспондента агентства, атаке подверглись жилые дома и промышленная часть города.