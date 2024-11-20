https://ria.ru/20241120/siluanov-1984910811.html

Силуанов высказался против регулирования курса рубля

Силуанов высказался против регулирования курса рубля - РИА Новости, 20.11.2024

Силуанов высказался против регулирования курса рубля

Власти не должны регулировать курс рубля, так как его рыночное формирование — основа российской денежно-кредитной политики, заявил министр финансов Антон... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T20:54

2024-11-20T20:54

2024-11-20T22:45

экономика

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Власти не должны регулировать курс рубля, так как его рыночное формирование — основа российской денежно-кредитной политики, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1". "Курс рубля у нас устанавливается исходя из спроса и предложения на валюту. Рыночное курсообразование — это один из наших столпов нашей денежно-кредитной политики. Это очень важно", — подчеркнул он. Министр указал, что при регулировании властями курса рубля произойдут перекосы в стоимостных показателях и в самом формировании денежно-кредитной политики. По его словам, подобные прецеденты уже случались."И возвращаться к старому, я думаю, что это неправильно, это нанесет просто вред нашим результатам денежно-кредитной и бюджетной политики", — отметил Силуанов. Министр выразил уверенность, что курсообразование должно быть рыночным. По его словам, это — залог для возможности построения прогнозов и экономических моделей для бизнеса. При этом Силуанов отметил, что валюта нужна не всем гражданам — для них есть много хороших инструментов для вложения рублей, в частности депозиты и ценные бумаги. "Кто планирует траты в иностранной валюте, тот, конечно, может и хранить свои сбережения в этой части, в тех валютах, где он собирается их потратить. Кто-то хочет выехать за рубеж, кто-то хочет какие-то совершить другие, может быть, вложения в иностранных валютах", — уточнил он.Однако, по мнению главы Минфина, если человек не собирается тратить свои сбережения на внешних рынках, то лучше их вложить в рублевые инструменты и хранить в рублях. Он отметил, что сегодня доходность по ним весьма высокая. В свою очередь, хранить деньги в долларах или евро — это личное дело каждого, следует опираться из действующие или прогнозируемые траты, резюмировал Силуанов.

https://ria.ru/20241106/siluanov-1982167660.html

https://ria.ru/20241030/kurs-1980911921.html

https://ria.ru/20241106/nalichnye-1982178775.html

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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)