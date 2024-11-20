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Силуанов высказался против регулирования курса рубля - РИА Новости, 20.11.2024
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20:54 20.11.2024 (обновлено: 22:45 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/siluanov-1984910811.html
Силуанов высказался против регулирования курса рубля
Силуанов высказался против регулирования курса рубля - РИА Новости, 20.11.2024
Силуанов высказался против регулирования курса рубля
Власти не должны регулировать курс рубля, так как его рыночное формирование — основа российской денежно-кредитной политики, заявил министр финансов Антон... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T20:54
2024-11-20T22:45
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Власти не должны регулировать курс рубля, так как его рыночное формирование — основа российской денежно-кредитной политики, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1". "Курс рубля у нас устанавливается исходя из спроса и предложения на валюту. Рыночное курсообразование — это один из наших столпов нашей денежно-кредитной политики. Это очень важно", — подчеркнул он. Министр указал, что при регулировании властями курса рубля произойдут перекосы в стоимостных показателях и в самом формировании денежно-кредитной политики. По его словам, подобные прецеденты уже случались."И возвращаться к старому, я думаю, что это неправильно, это нанесет просто вред нашим результатам денежно-кредитной и бюджетной политики", — отметил Силуанов. Министр выразил уверенность, что курсообразование должно быть рыночным. По его словам, это — залог для возможности построения прогнозов и экономических моделей для бизнеса. При этом Силуанов отметил, что валюта нужна не всем гражданам — для них есть много хороших инструментов для вложения рублей, в частности депозиты и ценные бумаги. &quot;Кто планирует траты в иностранной валюте, тот, конечно, может и хранить свои сбережения в этой части, в тех валютах, где он собирается их потратить. Кто-то хочет выехать за рубеж, кто-то хочет какие-то совершить другие, может быть, вложения в иностранных валютах&quot;, — уточнил он.Однако, по мнению главы Минфина, если человек не собирается тратить свои сбережения на внешних рынках, то лучше их вложить в рублевые инструменты и хранить в рублях. Он отметил, что сегодня доходность по ним весьма высокая. В свою очередь, хранить деньги в долларах или евро — это личное дело каждого, следует опираться из действующие или прогнозируемые траты, резюмировал Силуанов.
https://ria.ru/20241106/siluanov-1982167660.html
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https://ria.ru/20241106/nalichnye-1982178775.html
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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов высказался против регулирования курса рубля

Силуанов назвал рыночное формирование курса рубля столпом денежной политики

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Власти не должны регулировать курс рубля, так как его рыночное формирование — основа российской денежно-кредитной политики, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
«
"Курс рубля у нас устанавливается исходя из спроса и предложения на валюту. Рыночное курсообразование — это один из наших столпов нашей денежно-кредитной политики. Это очень важно", — подчеркнул он.
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Министр указал, что при регулировании властями курса рубля произойдут перекосы в стоимостных показателях и в самом формировании денежно-кредитной политики. По его словам, подобные прецеденты уже случались.
«
"И возвращаться к старому, я думаю, что это неправильно, это нанесет просто вред нашим результатам денежно-кредитной и бюджетной политики", — отметил Силуанов.
Министр выразил уверенность, что курсообразование должно быть рыночным. По его словам, это — залог для возможности построения прогнозов и экономических моделей для бизнеса.
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При этом Силуанов отметил, что валюта нужна не всем гражданам — для них есть много хороших инструментов для вложения рублей, в частности депозиты и ценные бумаги.
«

"Кто планирует траты в иностранной валюте, тот, конечно, может и хранить свои сбережения в этой части, в тех валютах, где он собирается их потратить. Кто-то хочет выехать за рубеж, кто-то хочет какие-то совершить другие, может быть, вложения в иностранных валютах", — уточнил он.

Однако, по мнению главы Минфина, если человек не собирается тратить свои сбережения на внешних рынках, то лучше их вложить в рублевые инструменты и хранить в рублях. Он отметил, что сегодня доходность по ним весьма высокая. В свою очередь, хранить деньги в долларах или евро — это личное дело каждого, следует опираться из действующие или прогнозируемые траты, резюмировал Силуанов.
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ЭкономикаРоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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