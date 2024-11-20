FT: Швеция изучает причастность китайского сухогруза к разрыву кабелей
FT: Швеция изучает причастность сухогруза КНР к разрыву кабелей на Балтике
Флаг Швеции. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Швеция изучает, причастен ли китайский сухогруз к разрыву кабелей в Балтийском море, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с расследованием.
"Шведы пристально изучают это китайское судно", - приводит издание слова источника.
Отмечается, что речь идет о судне Yi Peng 3 китайской компании Ningbo Yipeng Shipping.
По данным газеты, сухогруз шел из российского порта Усть-Луга в египетский город Порт-Саид и проходил недалеко от мест, где были повреждены кабели между Финляндией и Германией и между Швецией и Литвой, примерно в то же время, когда произошли инциденты.
Газета указывает, что после этого движение торгового судна отслеживали датские ВМС.
В компании Ningbo Yipeng заявили, что власти КНР попросили компанию сотрудничать с расследованием. Посольство Китая в Швеции сообщило газете, что не располагает информацией по этому вопросу.
Финская компания-оператор Cinia Oy в понедельник сообщила, что в подводном телекоммуникационном кабеле между Финляндией и Германией C-Lion1 обнаружена неисправность, кабель выведен из строя. Германия и Финляндия позднее заявили, что обеспокоены повреждением подводного кабеля связи, проходящего между этими двумя странами в Балтийском море, а также что ведется тщательное расследование.
Позднее литовские и шведские СМИ сообщили, что подводный коммуникационный кабель между Швецией и Литвой также был поврежден, шведские власти ведут расследование.
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