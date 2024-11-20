https://ria.ru/20241120/shvetsija-1984743619.html

FT: Швеция изучает причастность китайского сухогруза к разрыву кабелей

FT: Швеция изучает причастность китайского сухогруза к разрыву кабелей - РИА Новости, 20.11.2024

FT: Швеция изучает причастность китайского сухогруза к разрыву кабелей

Швеция изучает, причастен ли китайский сухогруз к разрыву кабелей в Балтийском море, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T08:53

2024-11-20T08:53

2024-11-20T08:53

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Швеция изучает, причастен ли китайский сухогруз к разрыву кабелей в Балтийском море, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с расследованием. "Шведы пристально изучают это китайское судно", - приводит издание слова источника. Отмечается, что речь идет о судне Yi Peng 3 китайской компании Ningbo Yipeng Shipping. По данным газеты, сухогруз шел из российского порта Усть-Луга в египетский город Порт-Саид и проходил недалеко от мест, где были повреждены кабели между Финляндией и Германией и между Швецией и Литвой, примерно в то же время, когда произошли инциденты. Газета указывает, что после этого движение торгового судна отслеживали датские ВМС. В компании Ningbo Yipeng заявили, что власти КНР попросили компанию сотрудничать с расследованием. Посольство Китая в Швеции сообщило газете, что не располагает информацией по этому вопросу. Финская компания-оператор Cinia Oy в понедельник сообщила, что в подводном телекоммуникационном кабеле между Финляндией и Германией C-Lion1 обнаружена неисправность, кабель выведен из строя. Германия и Финляндия позднее заявили, что обеспокоены повреждением подводного кабеля связи, проходящего между этими двумя странами в Балтийском море, а также что ведется тщательное расследование. Позднее литовские и шведские СМИ сообщили, что подводный коммуникационный кабель между Швецией и Литвой также был поврежден, шведские власти ведут расследование.

https://ria.ru/20241119/germaniya-1984590566.html

https://ria.ru/20241119/litva-1984642583.html

https://ria.ru/20241119/finljandija-1984693445.html

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в мире, технологии, швеция, финляндия, германия