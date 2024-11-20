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NBC: в США бывший школьник добился тюремного срока для учительницы за секс - РИА Новости, 20.11.2024
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05:18 20.11.2024 (обновлено: 05:19 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/shkolnik-1984732952.html
NBC: в США бывший школьник добился тюремного срока для учительницы за секс
NBC: в США бывший школьник добился тюремного срока для учительницы за секс - РИА Новости, 20.11.2024
NBC: в США бывший школьник добился тюремного срока для учительницы за секс
Бывший школьник добился в США тюремного срока для учительницы, обвинив ее в сексуальной связи восьмилетней давности в американском штате Мэриленд, сообщает... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T05:18
2024-11-20T05:19
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Бывший школьник добился в США тюремного срока для учительницы, обвинив ее в сексуальной связи восьмилетней давности в американском штате Мэриленд, сообщает местное отделение телеканала NBC News. Как говорится в сообщении, мужчина в 2023 году заявил, что за восемь лет до этого, когда он учился в восьмом классе в Мэриленде, его 22-летняя на тот момент учительница вступила с ним в сексуальную связь. Потерпевшему на тот момент было 14 лет, он заявил о нескольких эпизодах интимного характера, случавшихся в течение нескольких месяцев в школьном классе и дома у подростка, говорится в сообщении. В школе подсудимая проработала чуть более двух лет, сообщает телеканал. После признания вины в ходе разбирательства 32-летнюю Мелиссу Кертис приговорили к году тюрьмы и пяти годам под надзором после освобождения, еще 25 лет она должна будет регистрироваться как секс-преступник и не сможет вступать в контакт с несовершеннолетними без постороннего контроля, говорится в сообщении.
https://rsport.ria.ru/20241114/seks-1983739969.html
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мэриленд, сша, nbc, в мире
Мэриленд, США, NBC, В мире
NBC: в США бывший школьник добился тюремного срока для учительницы за секс

NBC: американский экс-школьник добился тюремного срока для учительницы за секс

© AP Photo / David J. PhillipПолицейский в США
Полицейский в США - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© AP Photo / David J. Phillip
Полицейский в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Бывший школьник добился в США тюремного срока для учительницы, обвинив ее в сексуальной связи восьмилетней давности в американском штате Мэриленд, сообщает местное отделение телеканала NBC News.
Как говорится в сообщении, мужчина в 2023 году заявил, что за восемь лет до этого, когда он учился в восьмом классе в Мэриленде, его 22-летняя на тот момент учительница вступила с ним в сексуальную связь. Потерпевшему на тот момент было 14 лет, он заявил о нескольких эпизодах интимного характера, случавшихся в течение нескольких месяцев в школьном классе и дома у подростка, говорится в сообщении. В школе подсудимая проработала чуть более двух лет, сообщает телеканал.
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После признания вины в ходе разбирательства 32-летнюю Мелиссу Кертис приговорили к году тюрьмы и пяти годам под надзором после освобождения, еще 25 лет она должна будет регистрироваться как секс-преступник и не сможет вступать в контакт с несовершеннолетними без постороннего контроля, говорится в сообщении.
 
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