https://ria.ru/20241120/shkola-1984757801.html

В Красноярске школа перешла на дистант после отравления детей

В Красноярске школа перешла на дистант после отравления детей - РИА Новости, 20.11.2024

В Красноярске школа перешла на дистант после отравления детей

Школа в Красноярске, где дети массово заболели кишечной инфекцией, перешла на дистанционное обучение, в учреждении проходят проверки, сообщает краевая... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T10:08

2024-11-20T10:08

2024-11-20T10:08

происшествия

красноярск

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КРАСНОЯРСК, 20 ноя – РИА Новости. Школа в Красноярске, где дети массово заболели кишечной инфекцией, перешла на дистанционное обучение, в учреждении проходят проверки, сообщает краевая прокуратура. Ранее СК по региону сообщал, во вторник в медицинские учреждения были доставлены несколько учеников с признаками кишечной инфекции. При обращении в медицинские учреждения заболевшим был поставлен предварительный диагноз – ротавирусная инфекция. Все госпитализированные – учащиеся одной из школ Красноярска. Всего 23 человека, двое из них лечатся в стационаре, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Как позже уточнили журналистам в СК, речь идет про школу №76. "Сейчас в школе организована прокурорская проверка совместно со специалистами Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Отобраны и направлены на лабораторные исследования необходимые пробы в пищевом блоке. Известно, что питание в школе организовано коммерческой компанией на основании муниципального контракта", - говорится в сообщении ведомства. По данным прокуратуры, в стационар госпитализированы дети в возрасте 12 и 15 лет. По решению директора ученики переведены на дистанционное обучение.

https://ria.ru/20241118/moskva-1984447198.html

https://ria.ru/20240628/rassledovanie-1956241324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, красноярск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)