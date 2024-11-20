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В Красноярске школа перешла на дистант после отравления детей - РИА Новости, 20.11.2024
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10:08 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/shkola-1984757801.html
В Красноярске школа перешла на дистант после отравления детей
В Красноярске школа перешла на дистант после отравления детей - РИА Новости, 20.11.2024
В Красноярске школа перешла на дистант после отравления детей
Школа в Красноярске, где дети массово заболели кишечной инфекцией, перешла на дистанционное обучение, в учреждении проходят проверки, сообщает краевая... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T10:08
2024-11-20T10:08
происшествия
красноярск
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КРАСНОЯРСК, 20 ноя – РИА Новости. Школа в Красноярске, где дети массово заболели кишечной инфекцией, перешла на дистанционное обучение, в учреждении проходят проверки, сообщает краевая прокуратура. Ранее СК по региону сообщал, во вторник в медицинские учреждения были доставлены несколько учеников с признаками кишечной инфекции. При обращении в медицинские учреждения заболевшим был поставлен предварительный диагноз – ротавирусная инфекция. Все госпитализированные – учащиеся одной из школ Красноярска. Всего 23 человека, двое из них лечатся в стационаре, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Как позже уточнили журналистам в СК, речь идет про школу №76. "Сейчас в школе организована прокурорская проверка совместно со специалистами Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Отобраны и направлены на лабораторные исследования необходимые пробы в пищевом блоке. Известно, что питание в школе организовано коммерческой компанией на основании муниципального контракта", - говорится в сообщении ведомства. По данным прокуратуры, в стационар госпитализированы дети в возрасте 12 и 15 лет. По решению директора ученики переведены на дистанционное обучение.
https://ria.ru/20241118/moskva-1984447198.html
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происшествия, красноярск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Красноярск, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Красноярске школа перешла на дистант после отравления детей

Красноярская школа, где дети подхватили кишечную инфекцию, перешла на дистант

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкПреподаватель в школьном кабинете
Преподаватель в школьном кабинете - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Преподаватель в школьном кабинете. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 20 ноя – РИА Новости. Школа в Красноярске, где дети массово заболели кишечной инфекцией, перешла на дистанционное обучение, в учреждении проходят проверки, сообщает краевая прокуратура.
Ранее СК по региону сообщал, во вторник в медицинские учреждения были доставлены несколько учеников с признаками кишечной инфекции. При обращении в медицинские учреждения заболевшим был поставлен предварительный диагноз – ротавирусная инфекция. Все госпитализированные – учащиеся одной из школ Красноярска. Всего 23 человека, двое из них лечатся в стационаре, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Как позже уточнили журналистам в СК, речь идет про школу №76.
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"Сейчас в школе организована прокурорская проверка совместно со специалистами Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Отобраны и направлены на лабораторные исследования необходимые пробы в пищевом блоке. Известно, что питание в школе организовано коммерческой компанией на основании муниципального контракта", - говорится в сообщении ведомства.
По данным прокуратуры, в стационар госпитализированы дети в возрасте 12 и 15 лет. По решению директора ученики переведены на дистанционное обучение.
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