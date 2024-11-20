https://ria.ru/20241120/shebekino-1984726270.html

В результате обстрела Шебекино со стороны ВСУ пострадал мирный житель

В результате обстрела Шебекино со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 20.11.2024

В результате обстрела Шебекино со стороны ВСУ пострадал мирный житель

Мирный житель ранен при обстреле со стороны ВСУ в Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T01:51

2024-11-20T01:51

2024-11-20T01:51

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

шебекино

белгородская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Мирный житель ранен при обстреле со стороны ВСУ в Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Ранен один мирный житель. Мужчине с раной лица медики скорой оказали всю необходимую помощь. От госпитализации пострадавший отказался", - написал он в своем Telegram-канале. Гладков отмечает, что, по предварительной информации, в двух частных домах выбиты окна. Кроме того, повреждена линия электропередачи — временно без света остаются жители трех улиц. "Информация о последствиях обстрела уточняется. Оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий в светлое время суток", - добавил он.

https://ria.ru/20241119/gorlovka-1984638111.html

шебекино

белгородская область

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вячеслав гладков, шебекино, белгородская область, вооруженные силы украины