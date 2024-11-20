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В результате обстрела Шебекино со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 20.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:51 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/shebekino-1984726270.html
В результате обстрела Шебекино со стороны ВСУ пострадал мирный житель
В результате обстрела Шебекино со стороны ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 20.11.2024
В результате обстрела Шебекино со стороны ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель ранен при обстреле со стороны ВСУ в Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T01:51
2024-11-20T01:51
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
шебекино
белгородская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Мирный житель ранен при обстреле со стороны ВСУ в Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Ранен один мирный житель. Мужчине с раной лица медики скорой оказали всю необходимую помощь. От госпитализации пострадавший отказался", - написал он в своем Telegram-канале. Гладков отмечает, что, по предварительной информации, в двух частных домах выбиты окна. Кроме того, повреждена линия электропередачи — временно без света остаются жители трех улиц. "Информация о последствиях обстрела уточняется. Оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий в светлое время суток", - добавил он.
https://ria.ru/20241119/gorlovka-1984638111.html
шебекино
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вячеслав гладков, шебекино, белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Шебекино, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
В результате обстрела Шебекино со стороны ВСУ пострадал мирный житель

Губернатор Гладков: при обстреле Шебекино со стороны ВСУ пострадал мирный житель

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Мирный житель ранен при обстреле со стороны ВСУ в Шебекино в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Ранен один мирный житель. Мужчине с раной лица медики скорой оказали всю необходимую помощь. От госпитализации пострадавший отказался", - написал он в своем Telegram-канале.
Гладков отмечает, что, по предварительной информации, в двух частных домах выбиты окна. Кроме того, повреждена линия электропередачи — временно без света остаются жители трех улиц.
"Информация о последствиях обстрела уточняется. Оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий в светлое время суток", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВячеслав ГладковШебекиноБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
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