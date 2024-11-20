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Мишустин назвал Севморпуть одним из ключевых приоритетов России - РИА Новости, 20.11.2024
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17:13 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/sevmorput-1984876804.html
Мишустин назвал Севморпуть одним из ключевых приоритетов России
Мишустин назвал Севморпуть одним из ключевых приоритетов России - РИА Новости, 20.11.2024
Мишустин назвал Севморпуть одним из ключевых приоритетов России
Развитие Северного морского пути является одним из ключевых приоритетов РФ, это самый короткий и безопасный маршрут в сторону стран Азиатско-Тихоокеанского... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T17:13
2024-11-20T17:13
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Развитие Северного морского пути является одним из ключевых приоритетов РФ, это самый короткий и безопасный маршрут в сторону стран Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Несколько слов о Северном морском пути. Это один из ключевых приоритетов. Артерия является самым коротким безопасным маршрутом в сторону государств Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал Мишустин на пленарном заседании международного форума "Транспорт России".
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россия, михаил мишустин, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Экономика
Мишустин назвал Севморпуть одним из ключевых приоритетов России

Мишустин назвал Севморпуть самым коротким и безопасным маршрутом в АТР

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМорской порт в Дудинке
Морской порт в Дудинке - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Морской порт в Дудинке. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Развитие Северного морского пути является одним из ключевых приоритетов РФ, это самый короткий и безопасный маршрут в сторону стран Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Несколько слов о Северном морском пути. Это один из ключевых приоритетов. Артерия является самым коротким безопасным маршрутом в сторону государств Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал Мишустин на пленарном заседании международного форума "Транспорт России".
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