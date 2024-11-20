https://ria.ru/20241120/sevmorput-1984876804.html

Мишустин назвал Севморпуть одним из ключевых приоритетов России

Мишустин назвал Севморпуть одним из ключевых приоритетов России - РИА Новости, 20.11.2024

Мишустин назвал Севморпуть одним из ключевых приоритетов России

Развитие Северного морского пути является одним из ключевых приоритетов РФ, это самый короткий и безопасный маршрут в сторону стран Азиатско-Тихоокеанского... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T17:13

2024-11-20T17:13

2024-11-20T17:13

россия

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Развитие Северного морского пути является одним из ключевых приоритетов РФ, это самый короткий и безопасный маршрут в сторону стран Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Несколько слов о Северном морском пути. Это один из ключевых приоритетов. Артерия является самым коротким безопасным маршрутом в сторону государств Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал Мишустин на пленарном заседании международного форума "Транспорт России".

https://ria.ru/20240902/chekunkov-1969888264.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, михаил мишустин, экономика