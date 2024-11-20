https://ria.ru/20241120/sevmorput-1984876804.html
Мишустин назвал Севморпуть одним из ключевых приоритетов России
Мишустин назвал Севморпуть одним из ключевых приоритетов России - РИА Новости, 20.11.2024
Мишустин назвал Севморпуть одним из ключевых приоритетов России
Развитие Северного морского пути является одним из ключевых приоритетов РФ, это самый короткий и безопасный маршрут в сторону стран Азиатско-Тихоокеанского... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T17:13
2024-11-20T17:13
2024-11-20T17:13
россия
михаил мишустин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729681876_149:326:3210:2048_1920x0_80_0_0_347b9d81fc778dd5a602b932fb04dba7.jpg
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Развитие Северного морского пути является одним из ключевых приоритетов РФ, это самый короткий и безопасный маршрут в сторону стран Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Несколько слов о Северном морском пути. Это один из ключевых приоритетов. Артерия является самым коротким безопасным маршрутом в сторону государств Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал Мишустин на пленарном заседании международного форума "Транспорт России".
https://ria.ru/20240902/chekunkov-1969888264.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729681876_637:411:2819:2048_1920x0_80_0_0_b0a9cfaf6452e4f981b2e1dad1fa6645.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Экономика
Мишустин назвал Севморпуть одним из ключевых приоритетов России
Мишустин назвал Севморпуть самым коротким и безопасным маршрутом в АТР