https://ria.ru/20241120/sevmorput-1984873742.html

Мишустин рассказал о грузопотоке по Северному морскому пути

Мишустин рассказал о грузопотоке по Северному морскому пути - РИА Новости, 20.11.2024

Мишустин рассказал о грузопотоке по Северному морскому пути

Объем грузопотока по Северному морскому пути уже приближается к 40 миллионам тонн, а к 2030 году может превысить 100 миллионов тонн, отметил премьер-министр РФ... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T17:02

2024-11-20T17:02

2024-11-20T17:02

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Объем грузопотока по Северному морскому пути уже приближается к 40 миллионам тонн, а к 2030 году может превысить 100 миллионов тонн, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Грузопоток по Северному морскому пути уверенно приближается к 40 миллионам тонн. Мы ожидаем, что к концу десятилетия он превысит сто миллионов (тонн). Безусловно, нужно, чтобы отправителям товаров было удобно пользоваться нашими морскими портами. Для этого продолжим возводить там современные терминалы, перегрузочные комплексы и подходы к ним", - сказал Мишустин на пленарном заседании XVIII Международного форума "Транспорт России".

https://ria.ru/20240329/sevmorput-1936645392.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мишустин