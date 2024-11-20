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Мишустин рассказал о грузопотоке по Северному морскому пути - РИА Новости, 20.11.2024
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17:02 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/sevmorput-1984873742.html
Мишустин рассказал о грузопотоке по Северному морскому пути
Мишустин рассказал о грузопотоке по Северному морскому пути - РИА Новости, 20.11.2024
Мишустин рассказал о грузопотоке по Северному морскому пути
Объем грузопотока по Северному морскому пути уже приближается к 40 миллионам тонн, а к 2030 году может превысить 100 миллионов тонн, отметил премьер-министр РФ... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T17:02
2024-11-20T17:02
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Объем грузопотока по Северному морскому пути уже приближается к 40 миллионам тонн, а к 2030 году может превысить 100 миллионов тонн, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Грузопоток по Северному морскому пути уверенно приближается к 40 миллионам тонн. Мы ожидаем, что к концу десятилетия он превысит сто миллионов (тонн). Безусловно, нужно, чтобы отправителям товаров было удобно пользоваться нашими морскими портами. Для этого продолжим возводить там современные терминалы, перегрузочные комплексы и подходы к ним", - сказал Мишустин на пленарном заседании XVIII Международного форума "Транспорт России".
https://ria.ru/20240329/sevmorput-1936645392.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о грузопотоке по Северному морскому пути

Мишустин: грузопоток по Северному морскому пути приближается к 40 миллионам тонн

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкКорабли в морском порту Дудинка
Корабли в морском порту Дудинка - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Корабли в морском порту Дудинка. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Объем грузопотока по Северному морскому пути уже приближается к 40 миллионам тонн, а к 2030 году может превысить 100 миллионов тонн, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Грузопоток по Северному морскому пути уверенно приближается к 40 миллионам тонн. Мы ожидаем, что к концу десятилетия он превысит сто миллионов (тонн). Безусловно, нужно, чтобы отправителям товаров было удобно пользоваться нашими морскими портами. Для этого продолжим возводить там современные терминалы, перегрузочные комплексы и подходы к ним", - сказал Мишустин на пленарном заседании XVIII Международного форума "Транспорт России".
Морской порт в Дудинке - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Вице-премьер ждет роста грузооборота на Севморпути до 40 миллионов тонн
29 марта, 14:23
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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