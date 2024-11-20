https://ria.ru/20241120/sevmorput-1984873742.html
Мишустин рассказал о грузопотоке по Северному морскому пути
Мишустин рассказал о грузопотоке по Северному морскому пути - РИА Новости, 20.11.2024
Мишустин рассказал о грузопотоке по Северному морскому пути
Объем грузопотока по Северному морскому пути уже приближается к 40 миллионам тонн, а к 2030 году может превысить 100 миллионов тонн, отметил премьер-министр РФ... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T17:02
2024-11-20T17:02
2024-11-20T17:02
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Объем грузопотока по Северному морскому пути уже приближается к 40 миллионам тонн, а к 2030 году может превысить 100 миллионов тонн, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Грузопоток по Северному морскому пути уверенно приближается к 40 миллионам тонн. Мы ожидаем, что к концу десятилетия он превысит сто миллионов (тонн). Безусловно, нужно, чтобы отправителям товаров было удобно пользоваться нашими морскими портами. Для этого продолжим возводить там современные терминалы, перегрузочные комплексы и подходы к ним", - сказал Мишустин на пленарном заседании XVIII Международного форума "Транспорт России".
https://ria.ru/20240329/sevmorput-1936645392.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о грузопотоке по Северному морскому пути
Мишустин: грузопоток по Северному морскому пути приближается к 40 миллионам тонн
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Объем грузопотока по Северному морскому пути уже приближается к 40 миллионам тонн, а к 2030 году может превысить 100 миллионов тонн, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Грузопоток по Северному морскому пути уверенно приближается к 40 миллионам тонн. Мы ожидаем, что к концу десятилетия он превысит сто миллионов (тонн). Безусловно, нужно, чтобы отправителям товаров было удобно пользоваться нашими морскими портами. Для этого продолжим возводить там современные терминалы, перегрузочные комплексы и подходы к ним", - сказал Мишустин на пленарном заседании XVIII Международного форума "Транспорт России".